ΗΠΑ: Συνελήφθη από το FBI η σύντροφος του Τζέφρι Επστάιν

Τη σύντροφο του Τζέφρι Επστάιν, Ghislaine Maxwell, συνέλαβε το FBI, με κατηγορίες που σχετίζονται με έρευνα από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς της Νέας Υόρκης για φερόμενη διαδοχική σεξουαλική κακοποίηση νεαρών κοριτσιών και γυναικών.

Η κληρονόμος μεγάλης περιουσίας θεωρείται ότι συμμετείχε ή οργάνωνε τους βιασμούς και τις αποπλανήσεις για λογαριασμό του Επστάιν. Η ίδια από την πρώτη στιγμή αρνούνταν τις κατηγορίες.

Κόρη του βαρόνου των μίντια, Ρόμπερτ Μάξγουελ, η Ghislaine ήταν επί δεκαετίες στο πλευρό του Επστάιν.

