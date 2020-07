Τουρκία: Εκνευρισμός μετά την παρέμβαση Πομπέο για την Αγία Σοφία

Έκδηλος είναι ο εκνευρισμός της Τουρκίας για τη νέα παρέμβαση των ΗΠΑ σχετικά με την Αγία Σοφία, παραμονές της απόφασης του ανωτάτου τουρκικού δικαστηρίου.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με τις οποίες καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς της Αγίας Σοφίας και να μην τη μετατρέψει σε μουσουλμανικό τέμενος, η Άγκυρα απάντηση μέσω του αντιπροέδρου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Με ανάρτηση στο Twitter υποστηρίζει πως η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία, σημειώνοντας πως «δεν χρειαζόμαστε συμβουλές και υποδείξεις από το εξωτερικό».

«Η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, το οποίο είναι ένα θέμα που αφορά στην ανεξαρτησία της Τουρκίας, ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία. Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές και υποδείξεις από το εξωτερικό» αναφέρει χαρακτηριστικά.

The sole decision-making authority about the status of Hagia Sophia, a matter of Turkey’s national sovereignty, is only belong to Turkey.

We do not need anyone’s call or recommendation on our own affairs.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 1, 2020