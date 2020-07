Σιάτλ: Εκκενώθηκε η «Αυτόνομη Ζώνη» – Τουλάχιστον 13 συλλήψεις

Η αστυνομία άρχισε να αναπτύσσεται σήμερα στη συνοικία του Σιάτλ που μετατράπηκε σε «αυτόνομη ζώνη» από τους διαδηλωτές οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι συνελήφθησαν, όμως δεν έχουν αναφερθεί ταραχές, είπε η Κάρμεν Μπεστ, η επικεφαλής της αστυνομίας αυτής της μητρόπολης των βορειοδυτικών ΗΠΑ.

Η κατάληψη αυτής της συνοικίας, εδώ και τρεις εβδομάδες, από ειρηνικούς σε γενικές γραμμές διαδηλωτές, είχε εξοργίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε με προσφυγή στη βία χαρακτηρίζοντάς τους «απεχθείς αναρχικούς» και «εσωτερικούς τρομοκράτες». Όμως τελικά, η Δημοκρατική δήμαρχος του Σιάτλ, η Τζένι Ντέρκαν, ήταν εκείνη που πήρε την πρωτοβουλία για την εκκένωση της συνοικίας από τους διαδηλωτές, υποστηρίζοντας ότι η πόλη έδωσε ήδη αρκετές ευκαιρίες στους διαμαρτυρόμενους να εκφράσουν την άποψή τους.

Η ελευθερία της έκφρασης «δεν επιβάλλει στην πόλη να παράσχει απεριόριστο άσυλο που μεταφράζεται σε κατάληψη δημόσιων χώρων, ζημιές στην πόλη και σε ιδιωτικές περιουσίες (…) και τη δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών», εξήγησε.

BREAKING – Seattle’s CHOP/CHAZ has been dismantled in just under an hour by the police with little or no resistance.pic.twitter.com/2EExBLoNMX

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 1, 2020