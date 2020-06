Φάουτσι: Οι ΗΠΑ μπορεί να φτάσουν τα 100.000 κρούσματα την ημέρα

Την ανησυχία του για την έξαρση των κρουσμάτων κοροναϊού στις ΗΠΑ εξέφρασε ο κορυφαίος επιδημιολόγος της αμερικανικής κυβέρνησης, Άντονι Φάουτσι, ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας.

Ήδη, ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων έχει φτάσει στο επίπεδο των 40.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που, όπως δήλωσε ο διευθυντής του αμερικανικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών, «μιλά από μόνος του».

«Προφανώς δεν έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο. Πηγαίνουμε προς τη λάθος κατεύθυνση» τόνισε ο Φάουτσι, προσθέτοντας ότι δεν θα τον εξέπληττε αν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξάνονταν στα 100.000 την ημέρα, αν οι ΗΠΑ αποτύχουν να ελέγξουν την εξάπλωση της νόσου.

JUST IN: Dr. Fauci says he can’t make specific prediction of total U.S. COVID cases, but it will be «very disturbing.»

«We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around.» https://t.co/P2hctfTARR pic.twitter.com/BihU6JiJLC

— ABC News (@ABC) June 30, 2020