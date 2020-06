Εξελέγη για πρώτη φορά τούρκος επικεφαλής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέλεξε τον τούρκο βουλευτή και πρώην διπλωμάτη, Βολκάν Μποζκίρ, πρόεδρο της 75ης Συνόδου της που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να κάνει πράξη τον αναθεωρητισμό της στην περιοχή.

Παρά την ηχηρή αντίθεση Ελλάδας, Κύπρου και Αρμενίας, ο Μποζκίρ εξελέγη κατά τη διάρκεια μυστικής ψηφοφορίας -άνευ ανθυποψηφίου- πρόεδρος λαμβάνοντας 178 ψήφους. Την ίδια στιγμή, 11 έθνη απείχαν.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Βολκάν Μποζκίρ ευχαρίστησε τα κράτη – μέλη που τον εξέλεξαν «με συντριπτική πλειοψηφία».

«Καθώς γιορτάζουμε την 75η επέτειο του ΟΗΕ, θα καθοδηγήσω τις προσπάθειες για να συμβάλουμε στη διεθνή ειρήνη, στις δύσκολες στιγμές που ζούμε» δήλωσε ο νεοεκλεγείς τούρκος πρόεδρος, ευχαριστώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την ισχυρή στήριξη.

1) I am thankful to all UN member states, for electing me with an overwhelming majority,as the President of the 75th UN General Assembly. As we mark the 75th anniversary of the UN, I will guide the efforts to contribute to international peace, in the challenging times we live in. pic.twitter.com/0cJGzgIw4E

— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) June 17, 2020