Κηδεία Τζορτζ Φλόιντ: Τα λόγια της ανιψιάς του που συγκλόνισαν

Το τελευταίο «αντίο» στον Τζορτζ Φλόιντ, τον «άνθρωπο που άλλαξε τον κόσμο», είπαν στο Χιούστον συγγενείς και φίλοι του 46χρονου που έχασε τη ζωή του πριν από περίπου δύο εβδομάδες απόρροια αστυνομικής βίας.

Στην κηδεία, μεταξύ άλλων, ξεχώρισαν τα συγκινητικά λόγια της ανιψιάς του, Μπρουκ Γουίλιαμς, η οποία αποχαιρέτισε τον Φλόιντ με την εξής φράση: «Όσο αναπνέω, θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η Μπρουκ δήλωσε πως κανένας από τους τέσσερις αξιωματικούς που ευθύνονται για τον θάνατο του Φλόιντ δεν έδειξε να έχει «καρδιά ή ψυχή».

«Αυτός ο αξιωματικός δεν έδειξε να έχει τύψεις ενώ παρακολουθούσε την ψυχή του θείου μου να βγαίνει από το σώμα του. Παρακάλεσε και παρακάλεσε πολλές φορές για να σηκωθεί, αλλά τον πατούσατε πιο δυνατά. Γιατί πρέπει το σύστημα να είναι διεφθαρμένο;» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, η ίδια παρακάλεσε να σταματήσουν τα εγκλήματα μίσους. «Κάποιος είπε «να γίνει η Αμερική ξανά σπουδαία». Αλλά πότε ήταν σπουδαία η Αμερική;» κατέληξε η νεαρή.

«Η ώρα της φυλετικής δικαιοσύνης» έχει έρθει στις ΗΠΑ, δήλωσε από την πλευρά του ο δημοκρατικός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Τζο Μπάιντεν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Grief is a heavy burden to bear — and it’s even harder with the eyes of the world watching. I know. But that burden is now a purpose — to change the world for the better in the name of George Floyd.

That’s the message I shared with his loved ones during today’s service: pic.twitter.com/2LKJzwBUSO

— Joe Biden (@JoeBiden) June 9, 2020