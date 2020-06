Μνημόσυνο Φλόιντ: Σιγή για 8΄46΄΄, όσο ο αστυνομικός πίεζε το γόνατο στο λαιμό του

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην τελετή μνήμης του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα.

Εκατοντάδες κόσμου πήγαν και γονάτισαν μπροστά στην σορό του Φλόιντ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη ρατσιστική βία και κυρίως για τους θανάτους Αφροαμερικανών από αστυνομικούς.

Την ίδια στιγμή, μήνυση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Μπαρ και άλλων ομοσπονδιακών αξιωματούχων υπέβαλε η οργάνωση American Civil Liberties Union για την επίθεση έξω από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα σε διαδηλωτές για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ προκειμένου ο πρόεδρος των ΗΠΑ να έχει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τη Βίβλο στο χέρι έξω από εκκλησία στην Ουάσινγκτον.

Στη μήνυση ο Τραμπ και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατηγορούνται «για παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών και για παράνομη συνωμοσία για να παραβιάσουν αυτά τα δικαιώματα».

Ο Λευκός Οίκος παραμένει απόρθητο φρούριο αφού στρατός και αστυνομία βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παράλληλα καλύπτουν με μπογιά τα συνθήματα των διαδηλωτών.

Στην εκτόνωση της κατάστασης ίσως να βοήθησαν και τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ που μάλλον πείστηκε να αποσύρει τις απειλές του.

Το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο του αδικοχαμένου Τζορτζ Φλόιντ. Συνολικά θα γίνουν τρεις επιμνημόσυνες δεήσεις, με τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ η οικογένεια ανακοίνωσε ότι είναι ευπρόσδεκτος ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν που ζήτησε να παραστεί.

Το Σάββατο θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στη Βόρεια Καρολίνα όπου γεννήθηκε, και τη Δευτέρα στο Χιούστον, όπου μεγάλωσε και έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του και όπου προβλέπεται λαϊκό προσκύνημα. Την επόμενη θα γίνει ο ενταφιασμός του σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον συγκίνησε ιδιαίτερα στη νεκρολογία του. Μιλώντας γενικά για τα βάσανα των Αφροαμερικάνων, ανέφερε ότι οι μαύροι έχουν περιθωριοποιηθεί επειδή η Αμερική «πίεζε το γόνατό της πάνω στο λαιμό τους».

Rev. Al Sharpton calls for an 8 minute and 46 second moment of reflection and silence at the memorial service for George Floyd, the amount of time the arresting officer’s knee was on Floyd’s neck, according to prosecutors. https://t.co/03viM8Isf8 pic.twitter.com/ty5oV6zGmD

— ABC News (@ABC) June 4, 2020