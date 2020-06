Διάσημοι NBAer στις διαδηλώσεις για τον Φλόιντ

Η δολοφονία του Τζωρτζ Φλόιντ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, με διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται καθημερινά σε δεκάδες πόλεις. Μεταξύ των συγκεντρωμένων, συμμετέχουν και επώνυμοι από όλους τους χώρους.

Στο Όκλαντ οι διάσημοι παίκτες του ΝΒΑ Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον πήραν μέρος στην πορεία κατά της αστυνομικής βίας. Η παρουσία τους έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους διαδηλωτές και αρκετοί κατέγραψαν τη σκηνή με το κινητό τους τηλέφωνο.

Δείτε το βίντεο:

Steph and Ayesha Curry joined the march around Lake Merritt in Oakland

(via @wcgoldberg) pic.twitter.com/q11hZyIXYr

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 3, 2020