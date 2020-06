Αρχηγός Αστυνομίας Χιούστον σε Τραμπ: Δεν είσαι σε ριάλιτι, κλείσε το στόμα σου

Έξαλλος εμφανίστηκε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Αρτ Ασεβέντο, μετά τις χτεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος καλούσε τους κυβερνήτες να υιοθετήσουν πιο σκληρή στάση απέναντι στους διαδηλωτές.

«Πρέπει να επιβληθείτε αλλιώς θα φανείτε βλάκες, πρέπει να συλλάβετε και να εκδικάσετε ανθρώπους» ήταν το μήνυμα που έστειλε χτες ο αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν είσαι σε ριάλιτι» τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας απευθυνόμενος στον Τραμπ, προσθέτοντας ότι «εάν δεν έχετε κάτι εποικοδομητικό να πείτε, κρατήστε το στόμα σας κλειστό επειδή βάζετε νέες και νέους σε κίνδυνο».

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020