Βρετανία: Το σχέδιο του Μπόρις Τζόνσον για άρση του lockdown

Police officers on horses are seen in Victoria Park, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), London, Britain, May 9, 2020. REUTERS/John Sibley

Το σχέδιο χαλάρωσης της καραντίνας ανακοίνωσε στους Βρετανούς πολίτες ο Μπόρις Τζόνσον το απόγευμα της Κυριακής. Όπως είπε ο Τζόνσον η υιοθέτηση των μέτρων που ελήφθησαν μέχρι τώρα έσωσαν τη χώρα από μια καταστροφή στην οποία θα μπορούσαν να καταγραφούν ακόμη και μισό εκατομμύριο θάνατοι. Κοροναϊός : Τι αλλάζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από τη Δευτέρα Το σχέδιο της κυβέρνησης Τζόνσον βασίζεται σε πέντε επίπεδα συναγερμού και αυτό θα καθορίζεται από την ταχύτητα μετάδοσης του ιού. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στους πολίτες ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι όσοι δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στην εργασία τους, αποφεύγοντας όσο μπορούν τα ΜΜΜ και προτιμώντας το ΙΧ ή ακόμη καλύτερα το ποδήλατο. Από την Τετάρτη χαλάρωση της καραντίνας Ανακοίνωσε πως από την Τετάρτη, οι πολίτες θα μπορούν να ασκούνται όσες φορές το επιθυμούν σε εξωτερικούς χώρους, να απολαμβάνουν τον ήλιο σε πάρκα της περιοχής τους, να οδηγούν σε άλλους προορισμούς και να συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα αλλά μόνο με άτομα που μοιράζονται την ίδια στέγη. Προειδοποίησε ακόμη τους πολίτες ότι θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις καθώς θα αυξηθούν τα πρόστιμα για όσους τις παραβιάζουν. Το σχέδιο για σχολεία, καταστήματα, ξενοδοχεία Σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων τόνισε πως αυτά ίσως ανοίξουν σταδιακά το νωρίτερο την 1η Ιουνίου για τους μαθητές δημοτικού και ότι την ίδια ημερομηνία εξετάζεται να αρχίσει το σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας αισιοδοξεί πως αν όλα πάνε καλά από 1η Ιουλίου θα είναι εφικτό να ξανανοίξουν τα ξενοδοχεία. Σημείωσε ακόμη ότι προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά μετάδοσης του ιού από άτομα που έρχονται από το εξωτερικό θα τεθούν σύντομα σε ισχύ κανόνες που θα προβλέπουν ότι θα τίθενται σε καραντίνα όσοι φτάνουν αεροπορικώς στη χώρα.