Κορωνοϊός: Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς πριν πάνε τα παιδιά στο σχολείο – Οι τελευταίες οδηγίες των ειδικών

Workers disinfect the 41th High School of Athens during the first day of lifting lockdown measures after 42 days of quarantine, in Athens, on May 4, 2020 / Απολύμανση του 41ού Λύκειου Αθηνών κατα τη πρώτη μερα της άρσης των μέτρων μετά από 42 ημέρες καραντίνας, στην Αθήνα, στις 4 Μαΐου, 2020

Στην επαναλειτουργία των σχολείων για τη Γ΄ Λυκείου αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο λοιμωξιολόγος και διευθυντής Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας, Υποπτέραρχος Δημήτρης Χατζηγεωργίου κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα. Ο κ. Χατζηγεωργίου έδωσε οδηγίες στους μαθητές αλλά και τους γονείς, ενώ τόνισε ότι τα παιδιά, πρέπει να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για τον κορωνοϊό ώστε να μειωθούν οι φόβοι και το άγχος τους. Κοροναϊός : Τι αλλάζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από τη Δευτέρα Εξήγησε επίσης πως το ποσοστό θνητότητας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι κοντά στο μηδέν, ενώ είναι και μικρό το ποσοστό παιδιών ανάμεσα στα κρούσματα. Γιατί τα παιδιά είναι τα τελευταία που κινδυνεύουν Ο υποπτέραρχος εξήγησε επίσης γιατί τα παιδιά είναι τα τελευταία που κινδυνεύουν. Ειδικότερα ανέφερε πως οι λοιμώξεις από το νέο ιό παρατηρούνται πολύ λιγότερο στα παιδιά. Εκτός αυτού τα παιδιά εμφανίζουν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ηπιότερα συμπτώματα από τους ενήλικες Πρόσθεσε πως τα παιδιά κυρίως μολύνονται εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ ο δευτερογενής δείκτης προσβολής είναι πολύ χαμηλότερος για τα παιδιά από ότι για τους ενήλικες. Συμβουλές – οδηγίες για παιδιά και γονείς Την ίδια ώρα και ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, ο λοιμωξιολόγος έδωσε αναλυτικές οδηγίες σε γονείς και παιδιά ώστε αφενός να είναι όλοι προετοιμασμένοι για την επιστροφή στα θρανία, αφετέρου να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού. Ειδικότερα, ο κ. Χατζηγεωργίου έδωσε τις παρακάτω συμβουλές στους γονείς. Τι πρέπει να κάνουν- προσέχουν οι γονείς Να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα για τον κορωνοϊό, να μην πιστεύουν σε μύθους.

Να γνωρίζουν τα συμπτώματα της νόσου

Όταν το παιδί παρουσιάζει συμπτώματα, να συνεννοηθούν με τον γιατρό τους.

Αν κάποιος στο σπίτι ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσει ειδικό έγγραφο ώστε το παιδί να μην παρακολουθήσει το μάθημα στο σχολείο.

Να εκπαιδεύσουν στα παιδιά τους όλους τους κανόνες υγιεινής

Να γνωρίζουν την ορθή τεχνική στο πλύσιμο των χεριών

Να δώσουν πληροφορίες στα παιδιά για το πως δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση στο σχολείο Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά Να μιλήσουν με κάποιον που εμπιστεύονται όπως τους γονείς ή τους καθηγητές σας.

Να πλένουν τα χέρια σας για 20 δευτερόλεπτα, να μην μοιράζονται με άλλους φαγητά και ποτά και να μην ακουμπούν τα χέρια στο πρόσωπο τους.

Να κρατήσουν τις αποστάσεις στα διαλείμματα.

Να μην στιγματίσουν τους συνομήλικους τους και να μην κοροϊδεύουν τα παιδιά που φορούν μάσκα.

Σε περίπτωση που δεν νιώσουν καλά, να παραμείνουν σπίτι. «Ποδαρικό» αύριο στα σχολεία – Όλοι οι κανόνες Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνηθίσουν σε μία εντελώς διαφορετική σχολική καθημερινότητα, η οποία θα διέπεται από κανόνες για την τήρηση των αποστάσεων και για τη σωστή υγιεινή. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι δύο πρώτες ώρες της πρώτης και δεύτερης ημέρας λειτουργίας των σχολείων θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των μαθητών για τους κανόνες υγιεινής, δίνοντας έμφαση στην απόσταση και την υγιεινή των χεριών και στην χρήση της μάσκας ως προαιρετικού, συμπληρωματικού μέτρου. Οι κανόνες Η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στα σχολεία γίνεται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, που έχουν προβλέψει ΕΟΔΥ και υπουργείο Παιδείας, με την τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου να είναι το βασικότερο. Προσέλευση – αποχώρηση Για να περιοριστεί ο ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση μαθητών στο σχολείο, δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι μαθητές θα πηγαίνουν απευθείας στην αίθουσα. Πώς θα γίνονται τα μαθήματα Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι δεκαπέντε (15) και η απόσταση μεταξύ μαθητών, καθισμένων στα θρανία, θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο. Τα τμήματα των τάξεων έχουν χωριστεί στα δύο και οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει το μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το 66% των τμημάτων της Γ’ Λυκείου των ΓΕΛ θα κάνουν καθημερινά μάθημα και όχι εκ περιτροπής, διότι τα τμήματα αυτά έχουν κάτω από 15 μαθητές και δεν χρειάζεται να γίνει κατάτμηση τμημάτων. Το αντίστοιχο ποσοστό των τμημάτων της Γ’ λυκείου των ΕΠΑΛ είναι 74%. Όσον αφορά στη διαρρύθμιση των αιθουσών, η σχετική εγκύκλιος προβλέπει ότι τα θρανία θα έχουν κοινό προσανατολισμό και οι μαθητές θα κάθονται ένας ανά θρανίο και εναλλάξ, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο εξαερισμός των τάξεων θα γίνεται φυσικά και προβλέπεται καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα. Αλλαγές και στα διαλείμματα Διαφορετικό θα είναι και το διάλειμμα στο εξής. Οι μαθητές δεν θα κάνουν ενιαίο διάλειμμα και επιπλέον προβλέπεται σταδιακή έξοδος και με σειρά, ενώ κάθε τμήμα θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο. Απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και τα κυλικεία θα είναι κλειστά. Εξοπλισμός Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κάθε σχολική μονάδα είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα με τα παρακάτω: – Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη – Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες – Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό – Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη) – Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις) – Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες επείγουσες καταστάσεις Τι θα γίνει με τις απουσίες Όσον αφορά στις απουσίες, συμπληρώνοντας μία υπεύθυνη δήλωση μαθητές που έχουν κάποιο ειδικό λόγο μπορούν να μην πάνε στο σχολείο χωρίς να προσμετρηθούν οι απουσίες τους. «Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) και την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί». Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση, η οποία συντρέχει: «Το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί». Δεκαοχτώ συγγραφείς στο «Βήμα» για την πανδημία Share