Κοροναϊός: Στους 138 οι νεκροί – Πέθανε ηλικιωμένος από την κλινική «Ταξιάρχαι»

Στους 138 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον κοροναϊό στη χώρα μας, καθώς τη μάχη με τον φονικό ιό έχασε ένας 84χρονος. Ειδικότερα ένας 84χρονος από την κλινική Ταξιάρχαι κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ. O ηλκιωμένος έπασχε από υποκείμενο νόσημα. Μεσοβέζικη λύση για το άνοιγμα των εκκλησιών – Σε παρουσία πιστών επιμένουν μητροπολίτες Σημειώνεται πως μετά την ενημέρωση της Δευτέρας από τον κ. Χαρδαλιά και τον κ. Τσιόδρα, έχουν ανακοινωθεί δύο θανάτοι, καθώς τα ξημερώματα έχασε τη ζωή του ένας 90χρονος οποίος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου. Η ειρωνεία είναι πως ο 90χρονος έχασε τη μάχη με τον κοροναϊό λίγες μέρες αφού ο 52χρονος γιος του είχε βγει νικητής απ' αυτή. Σύμφωνα με το tempo24, ο 137ος νεκρός από τον κοροναϊό στην Ελλάδα είναι ο πατέρας του 52χρονου που συγκίνησε όλη την Ελλάδα και την περασμένη Τετάρτη καθώς καταχειροκροτήθηκε όταν βγήκε νικητής από την μάχη με τον κοροναϊό μετά από 14 ημέρες στην ΜΕΘ του νοσοκομείου "Αγ. Ανδρέας" , όπου ήταν διασωληνωμένος. 17 νέα κρούσματα Τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται στα 2.534 μετά την επιβεβαίωση 17 νέων κρουσμάτων σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας κατά την επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κοροναϊού το τελευταίο 24ωρο. Από τους νοσούντες 580 κρούσματα σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 1.228 με ήδη γνωστό κρούσμα. Σε ΜΕθ νοσηλεύονται 43 συμπολίτες μας, με το 89% εξ αυτών πάσχει από υποκείμενο νόσημα και μέση ηλικία τα 67 έτη, ενώ μόλις 11 εξ αυτών είναι γυναίκες. Ακόμα 65 ασθενείς εξήλθαν από τις ΜΕΘ, ενώ έχουν διενεργηθεί 66.094 κλινικά δείγματα. Τέλος, 65 συμπολίτες μας έχουν βγει από τα νοσοκομεία, ενώ έχουν γίνει συνολικά περισσότεροι από 66.000 έλεγχοι για κοροναϊό.