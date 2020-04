Κορωνοϊός – ΟΗΕ: Προειδοποίηση για τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα

A man wearing a face mask walks past commuters (not pictured) queueing for public transport in a social distance formation before a curfew, as a measure to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in downtown Nairobi, Kenya April 23, 2020. REUTERS/Thomas Mukoya

Η επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μισέλ Μπατσελέτ, κάλεσε σήμερα τις χώρες να σέβονται το κράτος δικαίου παρά την επιδημία του κοροναϊού, περιορίζοντας το χρόνο ισχύος των έκτακτων μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί μια «καταστροφή» στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. «Το να πληγούν δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης, ενδέχεται να προκαλέσει ανυπολόγιστες βλάβες στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της covid-19 και τις επιβλαβείς, δευτερογενείς κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της» προειδοποίησε η Μπατσελέτ σε ανακοίνωσή της. Βρετανία : Υπό πίεση για το lockdown επιστρέφει ο Μπόρις Τζόνσον Ο ΟΗΕ ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι τα μέτρα και οι νόμοι που υιοθετήθηκαν σε κάποιες χώρες αναφέρονται σε «παραβάσεις που δεν καθορίζονται με ακρίβεια, οι οποίες μερικές φορές επισείουν αυστηρές ποινές, προκαλώντας ανησυχία ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη φίμωση των μέσων ενημέρωσης και τη σύλληψη επικριτών και αντιφρονούντων». «Με δεδομένη την έκτακτη φύση της κρίσης, είναι ξεκάθαρο ότι οι χώρες έχουν ανάγκη επιπλέον εξουσίες για να την αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, αν δε γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου, η υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κινδυνεύει να μετατραπεί σε καταστροφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιβλαβείς επιπτώσεις της οποίας θα ξεπεράσουν χρονικά κατά πολύ την ίδια την πανδημία» πρόσθεσε η Μπατσελέτ. «Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις έκτακτες εξουσίες ως όπλο για να φιμώσουν την αντιπολίτευση, να ελέγξουν τους πολίτες ή ακόμη για να παραμείνουν στην εξουσία» τόνισε. Η επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υπογράμμισε ότι τα επιβαλλόμενα έκτακτα μέτρα ή η επιβαλλόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι «τα προσήκοντα, να μην κάνουν διακρίσεις και να διαρκούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα», αλλά και να «υπόκεινται στους κατάλληλους ελέγχους από το κοινοβούλιο, τη δικαστική εξουσία και την κοινή γνώμη». Εξάλλου, επισήμανε ότι έχει λάβει «κάποιες πληροφορίες» από διάφορες περιοχές του κόσμου, σύμφωνα με τις οποίες η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας κάνουν υπερβολική χρήση βίας, συχνά θανάσιμης, για να αναγκάσουν τους πολίτες να τηρήσουν την καραντίνα και την απαγόρευση κυκλοφορίας. «Οι παραβιάσεις αυτές συχνά διαπράττονται από ανθρώπους που ανήκουν στα πιο φτωχά και ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού» διευκρινίζει η Μπατσελέτ. «Προφανώς είναι απαράδεκτο και παράνομο να πυροβολεί κανείς εναντίον κάποιου που παραβιάζει την απαγόρευση κυκλοφορίας αναζητώντας απελπισμένα τροφή, να τον θέτει υπό κράτηση ή να τον κακοποιεί» δήλωσε, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες χώρες. (Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ) Εκπροσωπος ΠΟΥ στο ΒΗΜΑ: Είμαστε στα πρώτα στάδια της πανδημίας Share