Κορωνοϊός: Στα ύψη οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ

Με έντονους ρυθμούς συνεχίζεται, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, η ανάπτυξη πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων IRI, η ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία στα σούπερ μάρκετ (Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, μη συμπεριλαμβανομένων νησιών) τρέχει με 35,1% για την περίοδο που έχει εμφανιστεί ο κορωνοϊός στην Ελλάδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή (24/02/2020-22/03/2020 σε σχέση με 25/02/2019-24/03/2019). Μανώλης Γλέζος: Η γνωριμία με τον Φιντέλ Κάστρο και τον Τσε Γκεβάρα Αντίστοιχα, κοντά σε αυτόν τον μέσο όρο, βρίσκεται η εβδομάδα που τελειώνει στις 22/03/2020, όπου η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή (24/03/2019), αγγίζει το 32,6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, από την αρχή του 2020 μέχρι τις 22 Μαρτίου, δηλαδή δώδεκα εβδομάδες, η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία ανέρχεται σε 13,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, δηλαδή από αρχή του 2019 μέχρι 24 Μαρτίου 2019. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι κατηγορίες προϊόντων νοικοκυριού και προσωπικής υγιεινής είναι αυτές που αυξάνονται εντονότερα, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κοροναϊού. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία Αναλυτικότερα, την περίοδο 24/02/2020-22/03/2020, οι πωλήσεις σε 340 κατηγορίες προϊόντων που πωλούνται εντός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ (μη συμπεριλαμβανομένων προϊόντων μεταβλητού βάρους) ανήλθε σε 615 εκατ. ευρώ έναντι 455 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (25/02/2019-24/03/2019), σημειώνοντας αύξηση 35,1%. Επί του συνολικού τζίρου η συμμετοχή της Αθήνας ανέρχεται σε 54,6% ενώ της Θεσσαλονίκης σε 10,6%, η οποία κερδίζει συνεχώς ποσοστιαίες μονάδες συμμετοχής. Σημειώνεται ότι στις 340 προϊοντικές κατηγορίες, 168 είναι τρόφιμα (ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία 30,2%), 41 προϊόντα νοικοκυριού (65,6% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία) 45 προϊόντα προσωπικής υγιεινής (56,8% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία) και 86 όλα τα άλλα (3,8% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία). Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις της IRI, τα προϊόντα νοικοκυριού και προσωπικής υγιεινής είναι οι κατηγορίες που αυξάνονται περισσότερο τη συγκεκριμένη περίοδο. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε αξία, σύμφωνα με τις μετρήσεις, μοιράζονται τέσσερις κατηγορίες προϊόντων προσωπικής υγιεινής, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζει η κατηγορία λοσιόν οινοπνεύματος (437,7%). Όσον αφορά στην εβδομάδα που τελειώνει στις 22/03/2020, η ανάπτυξη των πωλήσεων σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή (24/03/2019), αγγίζει το 32,6%. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της IRI, την συγκεκριμένη εβδομάδα οι πωλήσεις σε 340 κατηγορίες προϊόντων που πωλούνται εντός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ (μη συμπεριλαμβανομένων προϊόντων μεταβλητού βάρους) ανήλθε σε 150 εκατ. ευρώ έναντι 113 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή. Επί του συνολικού τζίρου, η συμμετοχή της Αθήνας ανέρχεται σε 54,1% ενώ της Θεσσαλονίκης σε 11,1%, η οποία κερδίζει συνεχώς ποσοστιαίες μονάδες συμμετοχής. Οι κατηγορίες των προϊόντων Σημειώνεται ότι στις 340 κατηγορίες προϊόντων, 168 είναι τρόφιμα (ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία 28%), 41 προϊόντα νοικοκυριού (72% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία) 45 προϊόντα προσωπικής υγιεινής (48,5% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία) και 86 όλα τα άλλα (-2,6% ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία). Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε αξία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της IRI, μοιράζονται τέσσερις κατηγορίες προϊόντων νοικοκυριού και προσωπικής υγιεινής, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζει η κατηγορία των γαντιών (567,8%).