Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, παραμένει έως τις 30 Απριλίου 2026 η πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο Fuel Pass.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς του taxis, ενώ αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, μπορούν οι πολίτες να απευθυνθούν στα ΚΕΠ.

Τα ποσά για το Fuel Pass

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.

Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Η διαδικασία

Η πλατφόρμα είναι ενεργή με τους δικαιούχους με την διαδικασία να έχει ως εξής:

Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης: Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης, πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την Πέμπτη 30/4/2026.

Πηγή: ot.gr