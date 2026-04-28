Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Καλαμάτα, καθώς εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε στάβλο, στην περιοχή της Δυτικής παραλίας στην περιοχή Μπουρνιά.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι εργαζόμενος που σκότωσε τον εργοδότη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ μέχρι στιγμής το όπλο δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άντρες της ΕΛΑΣ, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ενώ παίρνουν κατάθεση και από ένα άτομο το οποίο φέρεται να είχε εργασιακές σχέσεις με το θύμα.

Το θύμα πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φιλοξενούταν στο σπίτι ενός ομοεθνούς του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Το θύμα εντοπίστηκε από ζευγάρι, το οποίο ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στην περιοχή αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής από την Κόρινθο προκειμένου να εξετάσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άντρα.