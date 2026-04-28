Δύο διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν σήμερα, Τρίτη, ταρακουνώντας το νησί της Σκιάθου.

Δύο ώρες μετά τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ με επίκεντρο την Σκιάθο, σημειώθηκε νέα ισχυρή σεισμική δόνηση με το ίδιο επίκεντρο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η νέα σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Αττική.

Ευθύμιος Λέκκας: «Δεν μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερο σεισμό»

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας παρά το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στα γύρω νησιά, όσο και στην Αττική.

Μιλώντας στην εκπομπή UPDATE, στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η σεισμική δραστηριότητα οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός μικρού, γνωστού ρήγματος στη βόρεια ακτογραμμή της Σκιάθου, με βορειοανατολική-νοτιοδυτική διεύθυνση. Πρόκειται για ένα ρήγμα περιορισμένων διαστάσεων, το οποίο, όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να δώσει κάποιο πολύ μεγαλύτερο σεισμό».

Όπως σημείωσε, τα επίκεντρα των δονήσεων εντοπίζονται ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή, στο σημείο όπου το συγκεκριμένο ρήγμα οριοθετεί τη χέρσο προς τη θάλασσα. Η σεισμική ακολουθία, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσεται εντός των ήδη χαρτογραφημένων γεωλογικών δομών της περιοχής, χωρίς να παρατηρείται μετατόπιση της δραστηριότητας σε άλλα γειτονικά ρήγματα.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε ευαίσθητη τεκτονική ζώνη

Ο Ευθύμης Λέκκας, εξήγησε επίσης ότι, η ευρύτερη περιοχή των Σποράδων και του Μαλιακού Κόλπου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη τεκτονική ζώνη, καθώς εκεί καταλήγει τμήμα του μεγάλου ρήγματος της Ανατολίας, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ισχυρούς σεισμούς. Βέβαια, απέκλεισε το ενδεχόμενο για επικείμενο μεγάλο σεισμό.

Στη συνέχεια, συνέστησε προσοχή μόνο για τις βορειοανατολικές και βορειοδυτικές ακτές του νησιού, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μικρής έκτασης κατολισθητικά φαινόμενα, λόγω των απότομων πρανών που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με το αν οι δύο δονήσεις ήταν οι κύριοι σεισμοί. Όπως είπε, θα απαιτηθούν αρκετές ώρες και η καταγραφή των μετασεισμών για ασφαλέστερη αξιολόγηση.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο να σημειωθούν και άλλες δονήσεις παρόμοιου μεγέθους τις επόμενες ώρες, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι η σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου μέσω δεκάδων μικρότερων σεισμών.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας»

Σε ανάρτησή του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε το πρώτο του σχόλιο σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις στην Σκιάθο. Ο γνωστός σεισμολόγος επεσήμανε πως μετά τη νέα δόνηση οι προηγούμενοι είναι προσεισμοί και κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4.9, αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί. Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Στη γειτονική Αλόνησσο το Μάρτιο του 1965 είχε κάνει 6.1, αλλά δεν είναι ίδια εστία, γειτονική.»