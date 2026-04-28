Μήνυμα υπέρ της συνέχισης και επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη για εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ΕΕ σε όλους τους τομείς έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο επίσημο δείπνο στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή στην Αθήνα.

«Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της: μια γνήσια ένωση κεφαλαιαγορών, ένα ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο και μια συντονισμένη επενδυτική στρατηγική. Επίσης, εξάλειψη των φραγμών στην κίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων και μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και του ρυθμού δυνητικής ανάπτυξης», τόνισε.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, «δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές κατά τις προηγούμενες περιόδους αναταραχής».

Συντονισμένες πολιτικές

Όπως επεσήμανε, η εμπειρία της κρίσης χρέους απέδειξε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να αντέξει ισχυρούς κλυδωνισμούς μόνο μέσα από συντονισμένες πολιτικές, θεσμική θωράκιση και βαθύτερη ολοκλήρωση.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης του εργαλείου του NextGenerationEU ως προτύπου για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η άμυνα και η ενέργεια, αλλά και για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

«Δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική για την Ευρώπη», κατέληξε, τονίζοντας ότι η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις περνά μέσα από περισσότερη – και όχι λιγότερη – Ευρώπη.

Η ελληνική εμπειρία

Ανατρέχοντας στην πορεία της Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η ένταξη στη ζώνη του ευρώ το 1999 αποτέλεσε καταλύτη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, αν και η χώρα δεν αξιοποίησε πλήρως τα οφέλη εκείνης της περιόδου, οδηγούμενη τελικά στην κρίση και στα προγράμματα προσαρμογής.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν έκτοτε, η δημοσιονομική εξυγίανση και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη και επανέφεραν την οικονομία σε τροχιά σύγκλισης.

Πηγή: ot.gr