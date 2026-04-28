Αναστάτωση και κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων προκάλεσε ένα ασυνήθιστο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη. Ένας 5χρονος ο οποίος είχε αφεθεί μόνος σε διαμέρισμα 6ου ορόφου, μετέτρεψε το μπαλκόνι σε «ορμητήριο», εκτοξεύοντας για σχεδόν μία ώρα ό,τι έβρισκε μπροστά του προς το πεζοδρόμιο.

Η «βροχή» αντικειμένων και ο τρόμος των περαστικών

Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί άρχισε να ρίχνει νερό με το λάστιχο στους περαστικούς. Όταν το νερό τελείωσε, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 5χρονος άρχισε να πετάει με μανία αντικείμενα: από πέτρες, πιάτα και τράπουλες, μέχρι ολόκληρη ηλεκτρική σκούπα, κουβάδες με σφουγγαρίστρες και έπιπλα.

«Φωνάζαμε από κάτω να σταματήσει, μήπως τον ακούσει κάποιος ενήλικος, αλλά δεν υπήρχε κανείς. Ήταν σοκαριστικό», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. μέσω… ταράτσας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο, απέκλεισαν το πεζοδρόμιο για να αποφευχθούν τραυματισμοί. Καθώς η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη, στήθηκε μια μικρή επιχείρηση για την προσέγγιση του παιδιού. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν τελικά να μπουν στο διαμέρισμα μέσω γειτονικής οικίας και της ταράτσας, βάζοντας τέλος στην επικίνδυνη «δράση» του μπόμπιρα.

Συνελήφθη η μητέρα – Τι απέγινε το παιδί

Η μητέρα του 5χρονου, η οποία απουσίαζε από το σπίτι, την ώρα του συμβάντος, εντοπίστηκε από τις Αρχές και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας. Εκεί συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με εισαγγελική εντολή, το αγοράκι απομακρύνθηκε από την οικογενειακή εστία και η προσωρινή του φύλαξη ανατέθηκε σε άτομο του στενού φιλικού περιβάλλοντος, μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία. Ευτυχώς, παρά την ένταση και τη διάρκεια του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.