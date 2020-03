Δωρεάν εφαρμογές και λύσεις για επικοινωνία και απομακρυσμένη εργασία

Στην αγορά υπάρχουν 35 δωρεάν εφαρμογές και λύσεις για επικοινωνία, απομακρυσμένη εργασία και τηλεδιασκέψεις.

Πρόκειται για τις δωρεάν λύσεις και εφαρμογές που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), οι οποίες συνδράμουν στον περιορισμό των προσωπικών επαφών και κατά συνέπεια, στη μετάδοση του Covid-19.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά (με αλφαβητική σειρά) όλες οι δωρεάν προσφερόμενες λύσεις και οι επιχειρήσεις που τις παρέχουν, μαζί με μία σύντομη περιγραφή κάθε λύσης, καθώς και σύνδεσμος που παραπέμπει στο portal της αντίστοιχης επιχείρησης, όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες, πολίτες, οργανισμοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, κ.λπ.) να έχει πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας και αναλυτική πληροφόρηση για την αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

ΑΠΤ Συστήματα Πληροφορικής

Apt CRM

H Apt έχει αναπτύξει λύση CRM (Customer Relationship Management) η οποία καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης για την παρακολούθηση των πελατών της. Η εφαρμογή παρέχει συνολική παρακολούθηση πελατών (leads, opportunities, offers, orders, complaints, customer requests etc.), αλληλεπίδραση με τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποίηση επικοινωνίας, δυναμικό και κατανοητό reporting & dashboard, προϋπολογισμό πωλήσεων, προβλέψεις πωλήσεων και live παρακολούθηση στόχων καθώς και χωρική παρακολούθηση πελατών.

https://www.apt.gr/

Athens Technology Center (ATC)

Υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω εικονικής τάξης δωρεάν για 1 μήνα H Athens Technology Center (ATC), συνεργάζεται με την Blackboard, την εταιρεία-ηγέτη διεθνώς στην ανάπτυξη συστημάτων εργαλείων εκπαίδευσης, τα οποία εξειδικεύονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε βαθμίδας, και προσφέρει τη δυνατότητα σε σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς κάθε βαθμίδας υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω εικονικής τάξης δωρεάν για 1 μήνα. Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας Blackboard Collaborate.

https://www.atc.gr/smarteducation

Avaya

Avaya Spaces

Tο Avaya Spaces είναι μια λύση Cloud Team Collaboration η οποία επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο μέσω chat, ήχου ή βίντεο και να μοιράζονται αρχεία. Δεν απαιτεί υποδομή Unified Communication παρά μόνο πρόσβαση στο Internet και χρήση του προγράμματος περιήγησης Chrome στο PC και Mac ή εφαρμογής για κινητές συσκευές που θα μπορουν να επικοινωνήσουν από οπουδήποτε και οποτεδήποτε (iOS ή Android).

https://spaces.zang.io

Cisco

Cisco Webex

Από την πρώτη στιγμή η Cisco, επέκτεινε τις δωρεάν παροχές του συστήματος τηλεδιάσκεψης, Cisco Webex, για να επιτρέψει στους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τις ομάδες τους και να συνεχίσουν τις επαγγελματικές-εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

https://www.webex.com/

Cisco Umbrella

Το Cisco Umbrella προστατεύει τους χρήστες από κακόβουλους προορισμούς στο Internet, είτε είναι συνδεδεμένοι είτε όχι. Καθώς παρέχεται μέσω Cloud, το Cisco Umbrella καθιστά εύκολη την προστασία των χρηστών παντού, μέσα σε λίγα λεπτά. Με αυτήν την προσφορά, οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να υπερβούν το όριο χρήσης τους, για να υποστηρίξουν την αύξηση των εξ αποστάσεως εργαζομένων και οι νέοι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν άδεια.

https://umbrella.cisco.com/

Duo Security

Το Duo Security επιτρέπει στους οργανισμούς να επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών και να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια της συσκευής, πριν από τη χορήγηση πρόσβασης σε εφαρμογές. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο «μηδενικής εμπιστοσύνης», μειώνει τα περιθώρια επίθεσης και τον κίνδυνο. Με αυτήν την προσφορά, οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να υπερβούν το όριο χρήσης τους για να υποστηρίξουν την αύξηση των εξ αποστάσεως εργαζομένων και οι νέοι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν άδεια.

https://duo.com/

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

Ο Cisco AnyConnect Secure Mobility Client εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους να εργάζονται από οπουδήποτε είτε με εταιρικούς φορητούς υπολογιστές είτε με προσωπικές φορητές συσκευές. Παρέχει επίσης την πρόσβαση και τον έλεγχο που οι ομάδες ψηφιακής ασφαλείας χρειάζονται για να ταυτοποιήσουν ποιοι χρήστες και ποιες συσκευές έχουν πρόσβαση στην υποδομή τους. Οι υπάρχοντες πελάτες του AnyConnect μπορούν να υπερβούν το όριο χρήσης τους για να υποστηρίξουν την αύξηση των εργαζομένων εξ αποστάσεως και οι νέοι πελάτες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν άδεια.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html

Classter

Πλατφόρμα Classter

To Classter είναι μια cloud πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών και δημιουργίας e-learning περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν μέσω της πλατφόρμας να δημιουργήσουν ένα διαδραστικό περιβάλλον όπου είναι εφικτή η εξ’ αποστάσεως παράδοση διαδασκαλιών και η ανταλλαγή εργασιών και εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ διδασκόντων και μαθητών. Παρέχουμε την χρήση της πλατφόρμας ΔΩΡΕΑΝ σε εκπαιδευτικές δομές, ιδιωτικές και δημόσιες, για έως 150 μαθητές μέχρι την 31.05.

https://www.classter.com/el/

Cosmote

Προσφορά δωρεάν 15 GB για 30 ημέρες σε όλους τους πελάτες κινητής. Για τις αυξημένες ανάγκες των συνδρομητών της για επικοινωνία και Internet από το κινητό, η COSMOTE προσφέρει δωρεάν 15 GB για 30 ημέρες σε όλους τους πελάτες κινητής, συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής – ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν το δωρεάν πακέτο έως και τις 31/3, μέσα από τις εφαρμογές My COSMOTE App και WHAT’S UP App.

Δωρεάν χρόνος ομιλίας, δεδομένα και SMS στους συνδρομητές σε Ιταλία και Ισπανία Για τους συνδρομητές της που βρίσκονται στην Ιταλία και την Ισπανία, η COSMOTE παρέχει 300 λεπτά ομιλίας από τις δύο χώρες προς Ελλάδα, 300 SMS και 1GB για δύο εβδομάδες.

COSMOTE TV: Ελεύθερο για όλους μέσω YouTube το πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY

Η COSMOTE TV προσφέρει το πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ και εκπομπές του COSMOTE HISTORY HD, ελεύθερα για όλους, μέσα από το επίσημο κανάλι της στο YouTube μέχρι και τις 30 Απριλίου. Με πρόγραμμα 24ωρης ροής και High Definition μετάδοση, το COSMOTE HISTORY μέσω YouTube θα προβάλλει επιλεγμένες σειρές ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV και εκπομπές με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα παιδιά και τους νέους.

Digimark

Δωρεάν Video Conference

Η Digimark ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της 3CX, και βλέποντας την έκτακτη ανάγκη στον εργασιακό χώρο για εργασία εξ΄ αποστάσεως, προσφέρει δωρεάν Video Conferencing μέσα από ένα απλό internet browser.

www.digimark.gr

Forthnet

Απεριόριστες κλήσεις προς κινητά σε όλες τις οικογένειες που είναι συνδρομητές της. Για τις αυξημένες ανάγκες των συνδρομητών για επικοινωνία, επεκτείνει για ένα μήνα τη δυνατότητα απεριορίστων κλήσεων και προς κινητά σε όσους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας δεν είχαν ήδη αυτή την παροχή. Τα κανάλια Novacinema διαθέσιμα σε όλες τις οικογένειες που είναι συνδρομητές της. Δίνει τη δυνατότητα, και σε όσους ιδιώτες συνδρομητές δεν είχαν πρόσβαση στο κινηματογραφικό περιεχόμενο της, να απολαύσουν δωρεάν για ένα μήνα τα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό με κορυφαίο παιδικό περιεχόμενο, βραβευμένες ταινίες, τα blockbuster από μεγάλα studio του Hollywood και δημοφιλείς ξένες σειρές. Και όλα αυτά φυσικά οι συνδρομητές μπορούν να τα απολαύσουν όποια ώρα και ημέρα επιθυμούν μέσα από τις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova GO.

IBM ΕΛΛΑΣ

ΙΒΜ Watson Media

Η IBM προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για 90 ημέρες στη σουίτα λύσεων Video Streaming και Enterprise Video Streaming για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους αντιμετωπίζοντας όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα, σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Οι εταιρείες, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν εκδηλώσεις σε δημόσια ακροατήρια ή να μεταδώσουν μια εκδήλωση στην οποία θα μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 20.000 χρήστες.

http://watson.media.ibm.com/WD_IWM_Extended_Free_Trial_2020LP.html

IBM Cloud Virtual Servers

Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την επιχειρησιακή τους συνέχεια, η IBM προσφέρει δωρεάν εικονικούς διακομιστές (virtual servers) σε εικονικό ιδιωτικό νέφος (virtual private cloud) στο ΙΒΜ Cloud, αξίας έως 500 δολαρίων, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών, σε επιλεγμένα Data Centers σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και Ευρωπαϊκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό IBM2020 στην πλατφόρμα IBM Cloud για να ενεργοποιήσουν την πίστωση.

https://cloud.ibm.com

ΙΒΜ Aspera on Cloud

Το IBM Aspera on Cloud είναι λύση που επιτρέπει την αποστολή αρχείων και μεγάλών σετ δεδομένων με ταχύτητα και ασφάλεια. Για τη χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτείται η ανάπτυξη συγκεκριμένης υποδομής ούτε η διαμόρφωση ειδικού δικτύου. Οι χρήστες, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσα σε μερικά λεπτά, μπορούν αμέσως να ξεκινήσουν να στέλνουν και να λαμβάνουν αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο IBM Aspera on Cloud έως τις 30 Απριλίου 2020. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για 90 ημέρες χωρίς καμία χρέωση.

https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-43390

Intersys

uniFLOW

Aναγνωρίζοντας ότι δεν είναι εφικτό όλες οι επιχειρήσεις να υποστηρίξουν την τηλεργασία η Intersys παρέχει δωρεάν για 90 ημέρες το λογισμικό uniFLOW. To uniFLOW είναι ένα λογισμικό για πολυμηχανήματα το οποίο επιτρέπει στους χρήστες την ανέπαφη εκτύπωση και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ασφάλεια των εγγράφων σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της δωρεάν παροχής uniFLOW είναι η κατοχή Canon πολυμηχανήματος/εκτυπωτή συμβατό με το λογισμικό.

https://mailchi.mp/intersys.gr/freeuniflow

IpHost

Δωρεάν υπηρεσίες e-learning.

Δωρεάν τα απαραίτητα μέσα για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση του Moodle LMS και του BigBlueButton™.

https://e-lessons.gr/

Lancom

Δωρεάν υπηρεσίες Cloud, Firewall & VPN

Η Lancom προσφέρει δωρεάν ως και 4 μήνες στις επιχειρήσεις της χώρας, την μεταφορά όλων των εταιρικών workloads τους (π.χ. CRM, ERP) στους dedicated Cloud Server των ιδιόκτητων Ελληνικών Data center της. Ως πρωτοπόρος εταιρεία στις λύσεις Cloud στη χώρα και θέλοντας να διευκολύνει τις εταιρείες που συνεχίζουν το έργο τους ενεργοποιώντας την τηλεργασία, θα παρέχει εκτός των server, και τις απαραίτητες VPN συνδέσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές της επιχείρησης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες μετάβασης, Cloud Server, VPN Accounts, Firewall, Unlimited Traffic για κάθε server και Full 24/7/365 support με δωρεάν ενεργοποίηση έως τις 20 Απριλίου. Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις, εκτός των υφισταμένων πελατών της Lancom και μετά το πέρας της, θα υπάρξει προνομιακή χρέωση.Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης: Ως 2 server και ως 50 VPN Accounts. (Επιπλέον ανάγκες θα καλύπτονται με προνομιακές χρεώσεις)

https://www.lancom.gr/contact/

Microsoft

Σουίτα Υπηρεσιών Office 365 Ε1

Η Microsoft διαθέτει δωρεάν για 6 μήνες τις συνδρομητικές διαδικτυακές υπηρεσίες της πλατφόρμας Office 365 για κυβερνητικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις. Η προσφερόμενη σουίτα υπηρεσιών Office 365 Ε1 διαθέτει, μεταξύ άλλων, κόμβο τηλε-συνεργασίας για συνομιλίες, ανταλλαγή περιεχομένου και τηλεδιασκέψεις με ήχο και εικόνα υψηλής ευκρίνειας (Microsoft Teams), υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Microsoft Exchange Online), εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου (Microsoft SharePoint Online), αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων (Microsoft OneDrive for Business) καθώς και τις παραδοσιακές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου στη διαδικτυακή έκδοσή τους (Microsoft Office Web Apps).

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-commitment-to-customers-during-covid-19/

Microsoft Teams

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις αλλά και όλους τους πολίτες προσφέρεται δωρεάν, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ο κόμβος τηλε-συνεργασίας (Microsoft Teams).

https://products.office.com/en-ww/microsoft-teams/free?market=af

Melapus

Δωρεάν τηλεϊατρική για Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Δωρεάν χρήση του λογισμικού τηλε-ιατρικής μας, για τους επόμενους 3 μήνες στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, για να χρησιμοποιηθεί από ιατρούς των περισσοτέρων ειδικοτήτων για τη συνταγογράφηση, εκτίμηση, ενημέρωση, ευπαθών ομάδων και χρόνιων ασθενών.

https://melapus.com/

OMNINET

Eικονικό τηλεφωνικό κέντρο

Για την καλύτερη υποστήριξη των επιχειρήσεων προσφέρουμε έως 30 Απριλίου τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ λειτουργίας εικονικού τηλεφωνικού κέντρου για έως 50 συμμετέχοντες. Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωσή τους και την εργασία των υπαλλήλων από το σπίτι τους. Η υπηρεσία υποστηρίζει και τη λήψη φαξ (και αποστολή του σε email).

www.omnivoice.eu

Δωρεάν φορητότητα

Για εύκολη και γρήγορη υλοποίηση της παραπάνω λειτουργίας, θα είναι έως 31 Μαρτίου δωρεάν η φορητότητα (χωρίς υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια συμβολαίου) για την εύκολη και γρήγορη μεταφορά (ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα) στην υπηρεσία μας.

www.omnivoice.eu

Δωρεάν υπηρεσία τηλεδιάσκεψης

Στους γιατρούς δωρεάν την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης (είτε μόνο τηλεφωνική είτε και με εικόνα) μέσω της οποίας μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και να διοργανώσουν ομάδες εργασίας.

www.omnivoice.eu

Open Technology Services

EasyPay

To EasyPay είναι μία σύγχρονη Web εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής & είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Μέσω του EasyPay o πολίτης ενημερώνεται άμεσα για τις βεβαιωμένες του οφειλές, πληρώνει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας χωρίς την ανάγκη Web Βanking και έχει πλήρες ιστορικό των ηλεκτρονικών του πληρωμών. Ταυτόχρονα ο Φορέας ενημερώνεται άμεσα για τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί.

https://ots.gr/

SEPA

Το SEPA είναι το κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για την ανταλλαγή αρχείων με σκοπό την εκτέλεση πληρωμών. Η προσφερόμενη εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμήςπρομηθευτών μέσω SEPA, δίνει τη δυνατότητα αποστολής καταστάσεων πληρωμής σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, για την αυτόματη πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων (ομαδικές πληρωμές – εντολές μεταφοράς), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπου του Φορέα στην Τράπεζα.

https://ots.gr/

SAP

SAP Ariba discovery

Το SAP Ariba discovery αποτελεί μέρος, του μεγαλύτερου επιχειρηματικού δικτύου της SAP, Ariba Network, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια συνεταίρους παγκοσμίως, σε παραπάνω από 190 χώρες. Μέσω του Ariba discovery είναι δυνατή η δημιουργία δημόσιας καταχώρισης για την αναζήτηση αγαθών ή υπηρεσιών από τους πελάτες, με σκοπό την αυτόματη αντιστοίχιση με κατάλληλους προμηθευτές υψηλών προδιαγραφών. Οι προμηθευτές αντίστοιχα, έπειτα από την εγγραφή τους θα αντιστοιχισθούν με κατάλληλους πελάτες και αφού ενημερωθούν για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, μπορούν να απαντήσουν στις εταιρίες που έχουν αντιστοιχισθεί, δημιουργώντας νέες σχέσεις και επεκτείνοντας την επιχείρησή τους.

*Ισχύει έως 30/06/2020 κάνοντας χρήση του κωδικού promo, SAPARIBA2020.

https://my.ariba.com/Discovery.html

Remote Work Pulse

Το Remote Work Pulse βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν το πως αντιδρούν οι εργαζόμενοι και τι υποστήριξη θα χρειαστούν για να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες και να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται παραγωγικά χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο χώρο εργασίας.

https://www.qualtrics.com/here-to-help/

Concur TripIt Pro

Για οργανισμούς των οποίων οι εργαζόμενοι πρέπει να ταξιδέψουν,η λύση Concur TripIt τους επιτρέπει να μείνουν ενημερωμένοι (αλλαγές πτήσεων, θυρών, τιμών κλπ). Μέχρι τις 31 Μαρτίου οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί sign up και να κατεβάσει την εφαρμογή για έξι μήνες.

https://tripit.com/web/covid-19-update/

SAP Litmos

Η λύση SAP Litmos δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με πελάτες. Στα πλαίσια των εκτάκτων συνθηκών που βιώνουμε η SAP πάρεχει δωρεάν μέχρι τέλος Ιουνίου τo εκπαιδευτικό περιεχόμενο “Remote Readiness and Productivity Academy” που αναλύει βέλτιστες πρακτικές για εξ’ αποστάσεως εργασία.

https://remote-readiness.litmos.com/global-signup?ReturnUrl=%2fhome%2fdashboard.

Ruum by SAP

Μία εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης έργων και ταυτόχρονα ένα εργαλείο συνεργασίας για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών. Εχουν δημιουργηθεί 2 λίστες ελέγχου με βάση τα πρότυπα του the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ώστε οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι να προετοιμασθούν κατάλληλα για τον COVID-19.

https://www.ruumapp.com/blog/covid-19-response-removing-barriers-for-remote-work

Socialinnov

Δωρεάν μαθήματα

Η Socialinnov, έχοντας ως βασικό στόχο την μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την οικοδόμηση καλύτερων μαθησιακών εμπειριών για την εκπαίδευση των νέων ή άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προσφέρει πλέον όλα τα μαθήματα που απευθύνονται σε δασκάλους και καθηγητές σχετικά με τη χρήση νέων εργαλείων στην εκπαίδευση, εντελώς δωρεάν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

www.techtalentschool.gr

SOFTONE

Prosvasis GO

Η SOFTONE παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε μικρή επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία να χρησιμοποιήσει εντελώς δωρεάν -και για 3 μήνες- τη web εφαρμογή Prosvasis GO. Το Prosvasis GO συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζονται οι σύγχρονες μικρές επιχειρήσεις (και οι λογιστές τους) για την online διεκπεραίωση των εργασιών τους, από την έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων και την καταγραφή εσόδων και εξόδων έως τη δημιουργία αναφορών, την οργάνωση εργασιών και τον έλεγχο αποθεμάτων.

Vodafone

Στους ιδιώτες:

400᾽ δωρεάν λεπτά ομιλίας σε όλα τα προγράμματα σταθερής για κλήσεις από το σταθερό προς κινητά στην Ελλάδα και διεθνή σταθερά 47 χωρών

50% έκπτωση σε όλα τα συμπληρωματικά πακέτα δεδομένων κινητής Giga Boost

Στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις:

400᾽ δωρεάν λεπτά ομιλίας σε όλα τα προγράμματα ADSL και VDSL για κλήσεις από το σταθερό προς κινητά στην Ελλάδα και διεθνή σταθερά 47 χωρών

50% έκπτωση σε όλα τα συμπληρωματικά πακέτα δεδομένων κινητής Giga Boost

Vodafone Smart Working

το πρόγραμμα Vodafone Smart Working με δωρεάν τους τρεις πρώτους μήνες, έτσι ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής τους, ακόμα

και όταν όλα τα στελέχη πρέπει να εργαστούν από το σπίτι.

Στην οικογένεια και τα παιδιά:

δωρεάν πρόσβαση για τους συνδρομητές του βασικού πακέτου του Vodafone TV στο σύνολο του παιδικού περιεχομένου της υπηρεσίας για τους

επόμενους τρεις μήνες

Brainy

αποκλειστικές προσφορές για πρόσβαση στην πλατφόρμα μάθησης Brainy

https://www.vodafone.gr/brainy

STEM

δωρεάν STEM μαθήματα και δημιουργική απασχόληση μαθητών με DIY δραστηριότητες, μέσω της ψηφιακής

εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Ιδρύματος Vodafone

https://www.vodafonegenerationnext.gr

Wind

Στους ιδιώτες συμβολαίου, καρτοσύνδεσης και καρτοκινητής:

15 GB & 1500 λεπτά

1500′ προς Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και 1500 MB σε όλους τους συνδρομητές WIND που βρίσκονται στην Ιταλία και στην Ισπανία

Στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις:

1500′ προς Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και 1500 MB σε όλους τους συνδρομητές WIND που βρίσκονται στην Ιταλία και στην Ισπανία

Υπηρεσία WIND One Pro Voice conferencing μέσω της οποίας με έναν τηλεφωνικό αριθμό κι έναν κωδικό μπορεί εύκολα και γρήγορα να πραγματοποιηθεί φωνητική διάσκεψη με έως και 30 συμμετέχοντες.