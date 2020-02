Λέσβος: Αποχωρούν τα ΜΑΤ από Καράβα και Διαβολόρεμα – Επεισόδια και συλλήψεις στη Χίο

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Λέσβο και στη Χίο όπου κάτοικοι και ΜΑΤ έχουν έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με αφορμή την κατασκευή νέων κλειστών δομών για τους πρόσφυγες.

Από την Τρίτη, πολλές είναι οι καταγγελίες για υπερβολική και αδικαιολόγητη βία από τη μεριά των ΜΑΤ.

Την Τετάρτη, τα επεισόδια ξεκίνησαν από νωρίς το μεσημέρι στην Καράβα και το Διαβολόρεμα.

Τελικά, οι πολίτες κατάφεραν να σταθούν στο έδαφός του με τα ΜΑΤ να αποχωρούν το απόγευμα.

Η ένταση φαίνεται ότι έχει μεταφερθεί στους Μανταμαδιώτες.

Things becoming tense near the proposed site of the closed detention centre near Mantamados . Again reams and reams of tear gas are being used. pic.twitter.com/Bnn4vdC6Db

— Katy Fallon (@katymfallon) February 26, 2020