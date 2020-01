Η Αθήνα «παίζει» το γαλλικό χαρτί

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής θαλάσσιας επιτήρησης στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz – EMASOH) θα πραγματοποιηθεί η συμμετοχή της ελληνικής φρεγάτας «Σπέτσαι» στην ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle», το οποίο θα κατευθυνθεί προς τη θαλάσσια περιοχή η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών πλευρών λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης έπειτα από τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γαλλία επιδιώκει να καταστήσει σαφή τον αυξημένο ρόλο που θα ήθελε να διαδραματίσει στην περιοχή ως η σπουδαιότερη – μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου – στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Παράλληλα όμως, διεκδικεί να είναι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρούσα στις εξελίξεις και η Αθήνα εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεργαστεί και με το Παρίσι ώστε να διαμορφώσει εκείνο το πλέγμα συμμαχιών που είναι αναγκαίο για την ανάσχεση της τουρκικής «επιθετικότητας» – έτσι όπως αυτή εκφράζεται με τις κινήσεις της Άγκυρας στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου.

Η φρεγάτα «Σπέτσαι» βρίσκεται από τις 16 Ιανουαρίου στο γαλλικό ναύσταθμο της Τουλόν και ξεκινά αύριο μαζί με τουλάχιστον άλλα 10 πλοία επιφανείας το ταξίδι συνοδείας του «Charles de Gaulle» στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.

Σε άλλα στάδια του ταξιδιού του γαλλικού αεροπλανοφόρου θα υπάρξει συνοδεία από σκάφη άλλων κρατών, αλλά το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για συνεκπαίδευση σε περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται επίσης ότι το γαλλικό ελικοπτεροφόρο αμφιβίου επιθέσεως «Dixmude» συμμετέχει σε άσκηση των ελληνικών ειδικών δυνάμεων με την ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος», ενώ την προσεχή Δευτέρα 27 Ιανουαρίου θα καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά. Γενικότερα – και ενόψει της επίσκεψης του έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου όπου και θα συναντηθεί με τον γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν – καθίσταται σαφής η επιδίωξη διαμόρφωσης στενότερων δεσμών με τη Γαλλία.

Στην εξίσωση αυτή θα πρέπει να προστεθούν και οι διαπραγματεύσεις για την προμήθεια γαλλικών φρεγατών Belh@rr@, για τις οποίες αναζητείται φόρμουλα χρηματοδότησης εξαιτίας του υψηλού κόστους.

Με χθεσινή του πάντως ανακοίνωση, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να καταδείξει τη σημασία που αποδίδει στην επιχείρηση EMASOH στον Περσικό Κόλπο. Αυτό που με έμφαση αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση είναι ότι μία ομάδα χωρών, πέραν της Γαλλίας, συμμερίζεται την ανησυχία για την αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή και την ανάγκη αποκλιμάκωσης. Σε αυτή την ομάδα συμπεριλαμβάνονται εκτός από την Ελλάδα και οι Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Πορτογαλία.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης τονίζεται επίσης (κάτι που σίγουρα θα ικανοποιεί και την ελληνική πλευρά) ότι «σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η αποστολή θα παράσχει ουσιαστική ενισχυμένη θαλάσσια επιτήρηση μέσα από την ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων στον Κόλπο και στην Αραβική Θάλασσα. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που προσεφέρθησαν να φιλοξενήσουν το αρχηγείο της αποστολής στην επικράτειά τους».