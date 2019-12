Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μπρούνο για τον τραυματισμό του

View this post on Instagram

Mais um pouco de Paciência e manter o controle emocional como sempre !! equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo e continuar na tolerância a erros ou factos indesejados. Que Deus nós capacidade e nós de força para suportar incómodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar.