Πρώτη επίσκεψη Μέρκελ στο Άουσβιτς

Την πρώτη της επίσκεψη στο Άουσβιτς πραγματοποίησε σήμερα η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, ενόψει της 75ης επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου.

Για πρώτη φορά στα 14 χρόνια της θητείας της, η Άγκελα Μέρκελ, πέρασε την πύλη του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης ενάμιση εκατομμυρίου Εβραίων, συνοδευόμενη, από τον πολωνό πρωθυπουργό Ματέους Μοραβιέσκι, έναν πρώην κρατούμενο και εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων.

Η επίσημη αφορμή είναι τα δεκάχρονα του Ιδρύματος Άουσβιτς-Μπιρκενάου, που δραστηριοποιείται για τη διατήρηση του χώρου, στον οποίο βρίσκεται το πρώην στρατόπεδο εξόντωσης.

#Merkel visits Auschwitz for the first time pic.twitter.com/tgxcOCFKWH

Στις δηλώσεις της η καγκελάριος της Γερμανίας, σημείωσε ότι «η μνήμη των ναζιστικών εγκλημάτων είναι αναπόσπαστη από την γερμανική ταυτότητα.

«Η ανάμνηση των εγκλημάτων, η εκφορά των ονομάτων των εγκληματιών και ο φόρος τιμής στα θύματα είναι μία ευθύνη που δεν σταματά ποτέ.

Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Και είναι αναπόσπαστο από την χώρα μας. Η συναίσθηση αυτής της ευθύνης είναι τμήμα της εθνικής μας ταυτότητας», δήλωσε εμφατικά η Αγγελα Μέρκελ.

While in Auschwitz, Angela Merkel praised the courage of eye witnesses to report on what they experienced. pic.twitter.com/gXNRdVYiwT

— DW Politics (@dw_politics) December 6, 2019