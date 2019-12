Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά

Το ραντεβού των δύο ηγετών καθυστέρησε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αργοπόρησε και η έναρξη του γεύματος που παρέθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που υλοποιούν τον στόχο της διάθεσης 2% ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είχε αναφερθεί στην τουρκική προκλητικότητα , τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης αντίκειται στο πνεύμα συνεργασίας και στις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται η Συμμαχία.

Τι θα πει ο έλληνας πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιμος να θέσει όλα τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός έχει ως στόχο η μεταξύ τους συζήτηση να γίνει με «ανοιχτά χαρτιά».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνεργάτες του, τόνισε πως «θα θέσω στον πρόεδρο Ερντογάν όλα τα θέματα της τουρκικής προκλητικότητας. Θα μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Και είναι προς το συμφέρον και της Τουρκίας να αναδιπλωθεί από προκλητικές ενέργειες».

Μικρά τα περιθώρια αισιοδοξίας

Πάντως, οι εντάσεις και το τεταμένο κλίμα που προκάλεσε η πλευρά της Αγκυρας τις τελευταίες ημέρες, με αποκορύφωμα το μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες που προσυπέγραψε με τη Λιβύη, δεν επιτρέπει περιθώρια αισιοδοξίας.

Διπλωματικοί αναλυτές εκτιμούν ότι στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χάσμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλείεται η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για επανέναρξη συνομιλιών στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Αιφνιδιαστική συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Πάντως, λίγη ώρα πριν τη συνάντηση του έλληνα πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησαν τετ α τετ στο Λονδίνο.

Η συνάντηση, η οποία δεν είχε προηγουμένως προγραμματιστεί, διήρκησε περίπου μισή ώρα, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, με το Anadolu να επιβεβαιώνει την είδηση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν μακριά από τις κάμερες, αντίθετα με κάποιες άλλες συναντήσεις υψηλού επιπέδου του αμερικανού προέδρου στο πλαίσιο της Συνόδου.

