Ο Φέντερερ γίνεται… νόμισμα στην Ελβετία (vid)

Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ένας θρύλος του παγκόσμιου τένις και αναμφίβολα ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών. Στην Ελβετία λατρεύεται σαν Θεός και στη χώρα είναι έτοιμη να προσφέρουν μια μοναδική τιμή.

Ο Ελβετός τενίστας θα κοσμεί δύο νομίσματα στην χώρα του, έπειτα από, απόφαση της Κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα από τις 23 Ιανουρίου 2020 θα κυκλοφορήσει το νέο ασημένιο νόμισμα των 20 ασημένιων φράνκων, που θα έχει από τη μία όψη το πρόσωπο του.

Επίσης τον Μάιο θα κυκλοφορήσει νέο νόμισμα 50 φράνκων που θα έχει και εκείνο το πρόσωπο του «Βασιλιά». Αξίζει να σημειωθεί πως θα κυκλοφορήσουν περιορισμένα κομμάτια από τα συγκεκριμένα νομίσματα, όμως είναι ένα δείγμα για το πόσο ψηλά βρίσκεται στην εκτίμηση των Ελβετών ο Φέντερερ, αλλά και της Πολιτείας.

Δείτε την ανάρτηση του Βασιλιά:

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019