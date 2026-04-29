Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στην Καλαμάτα σχετικά με την υπόθεση του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο στην περιοχή της Δυτικής παραλίας στην περιοχή Μπουρνιά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (29/4), σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός, εντοπίστηκε και το όπλο του εγκλήματος. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου, πατέρα της 50χρονης γυναίκας που εντόπισε τον νεκρό μαζί με τον σύντροφό της.

Ποιος ήταν ο 44χρονος

Το θύμα, αλβανικής καταγωγής, έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας. Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν διέμενε μόνιμα στην Καλαμάτα, αλλά στην Κόρινθο. Ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ΕΛ.ΑΣ.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για την έρευνα καθώς αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στον ακριβή χρόνο θανάτου όσο και στον τρόπο δράσης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις του ζευγαριού της 50χρονης και του 47χρονου συντρόφου της, οι οποίοι λίγο πριν από τις 16:00 εντόπισαν το πτώμα του 44χρονου.