Γιάννης και Καρμέλο οι κορυφαίοι της εβδομάδας

Για άλλη μία εβδομάδα ήταν απολαυστικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο αστέρας των «ελαφιών» σταμάτησε στους 34.8 πόντους, 11.3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1.5 μπλοκ, οδηγώντας την ομάδα του στο 4-0 και στο συνολικό 17-3!

Τα πεπραγμένα του Γιάννη σε αυτά τα παιχνίδια ήταν ο λόγος για να του δώσουν για δεύτερη φορά φέτος το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της Ανατολής, με τον σταρ του Μιλγουόκι και MVP της κανονικής διάρκειας της περσινής περιόδου, να είναι σε «beast mode» και να μην έχει αντίπαλο στο παρκέ.

Αναφορικά με την Δύση, κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας αναδείχθηκε ο Καρμέλο Άντονι των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Στην επιστροφή του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ο 35χρονος φόργουορντ είχε 22.3 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ στο 3-0 της ομάδας του.

