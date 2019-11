Ο Τσιτσιπάς και οι… γυναίκες της ζωής του

Όχι ο Τσιτσιπάς δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί κρυψίνους.

Παρ΄όλο που είναι σχεδόν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, καθώς μετά την νίκη-θρίαμβο επί του Τιμ στον τελικό του ATP Finals βρίσκεται στο Νο.6 του κόσμου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πάντα ευγενικός, επικοινωνιακός και ανοιχτός στις συνεντεύξεις και τις εμφανίσεις.

Για ένα μόνο πράγμα αποφεύγει να μιλάει. Για την προσωπική του ζωή. Ίσως νιώθει αμηχανία, ίσως και όντως να μην έχει να πει κάτι.

Είναι δεσμευμένος; Είναι ελεύθερος; Του έχει κλέψει κάποια την καρδιά; Είναι από την Ελλάδα η εκλεκτή; Είναι από το εξωτερικό; Είναι συναθλήτρια ή όχι;

Όλα αυτά είναι σίγουρα ερωτήσεις που οι θαυμάστριές του θα ήθελαν να γνωρίζουν.

Στην αρχή όλοι έσπευσαν να πουν πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ζευγάρι με την παρτενέρ του στο μεικτό διπλό και πολύ καλή του φίλη, Μαρία Σάκκαρη.

Ωστόσο και οι δύο έχουν πει πολλάκις πως αυτό δεν ισχύει.

Το ξεκαθάρισε μάλιστα και η ίδια η τενίστρια στην τελευταία της συνέντευξη.

«Είναι ακριβώς το ίδιο όταν συμβαίνει με δύο ηθοποιούς, οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές σε μια σειρά, κατευθείαν θα βγουν και θα πουν ότι είναι ζευγάρι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Επειδή εμείς δεν είχαμε ποτέ έναν άντρα και μια γυναίκα, το θεώρησαν δεδομένο ότι είμαστε ζευγάρι. Αυτό ξεκίνησε όταν παίζαμε μαζί διπλά. Εκεί, με αυτό το φιλί που μου έδωσε όταν τελείωσε ο αγώνας, που ήταν τελείως φυσικό. Του βγήκε εκείνη τη στιγμή γιατί κερδίσαμε τον Φέντερερ και τον κέρδισε κι εκείνος για πρώτη φορά, ήταν πριν την Αυστραλία, εκεί φούντωσαν όλες οι φήμες. Δεν παίζει τίποτα! Ποτέ δεν ξέρεις αν θα παίξει κάτι μελλοντικά, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, δεν ξέρεις τι θα γίνει όταν φύγεις από εδώ πέρα. Έτσι είναι.

Ο Στέφανος δεν είναι μόνο αστέρι, είναι παιδί θαύμα. Αυτό που έχει καταφέρει σε αυτή την ηλικία είναι όχι μόνο αξιοθαύμαστο, είναι κάτι τόσο διαφορετικό που πολλοί λίγοι το έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, πόσο μάλλον από την Ελλάδα. Νομίζω ότι και γι’ αυτόν δεν υπάρχει ταβάνι. Μας το έχει αποδείξει πολλές φορές. Πιστεύω ότι θα γίνει νούμερο 1 κάποια στιγμή κι έχει όλα τα προσόντα. Τσαντίζομαι πάρα πολύ με ανθρώπους, οι οποίοι, όταν χάνει ένα ματς ή δύο, που είναι ανθρώπινο, αμέσως λένε “ήταν φωτοβολίδα, ήταν εκτόξευση”. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο να χαρακτηρίζεται έτσι.

Νομίζω ότι είμαστε από τα καλύτερα ζευγάρια στο χώρο του τένις σήμερα, γιατί ταιριάζει το παιχνίδι μας. Του χρόνου θα παίξουμε μαζί, διπλό μεικτό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν όλα πάνε καλά. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και χημεία μέσα στο γήπεδο», είχε πει χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Καθ΄όλη την διάρκεια της πορείας του, την οποία τόσο οι φαν του όσο και τα ελληνικά μίντια παρακολουθούν με ενδιαφέρον, ο Έλληνας τενίστας έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά δημοσίως με φίλη του.

Συγκεκριμένα, ήταν τον Σεπτέμβριο όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μια βόλτα στην Βουλιαγμένη μαζί με τον αδερφό του και μια θηλυκή παρουσία, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η νεαρή κοπέλα που είναι εντυπωσιακή, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό «YouWeekly», ήταν συνεχώς μαζί με τον κορυφαίο Ελληνα τενίστα, κάνοντας μια βόλτα στην παραλία.

Στις φωτογραφίες φαίνεται πως υπάρχει οικειότητα, καθώς οι δυο τους χαμογελούν, ενώ σε μία από αυτές, η συνοδός του, του φτιάχνει τα μαλλιά με ένα λαστιχάκι.

Άγνωστο βέβαια παραμένει για το αν πρόκειται για την σύντροφό του ή μια απλή φίλη.

Βέβαια ο Στέφανος Τσιτσιπάς προτιμά να απαντά στις συνεντεύξεις τους πως δεν έχει χρόνο για έρωτες και σχέσεις.

Αυτό άλλωστε είχε πει και στην συνέντευξη που είχε δώσει στον Αντώνη Σρόιτερ.

Τότε ο Έλληνας τενίστας είχε πει δεν έχει καθόλου χρόνο για έρωτα και σχέσεις, ωστόσο είχε δώσει οδηγίες σε όποια ενδιαφέρεται, λέγοντας πως μπορεί να του στείλει μήνυμα στο Instagram.

«Δεν έχω χρόνο για έρωτα και για σχέσεις. Είμαι τόσο απασχολημένος με αυτό που κάνω τώρα, που είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι στο μυαλό μου. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα έρθει η ώρα του, αλλά αυτή τη στιγμή όχι. Όποια ενδιαφέρεται να στείλει dm στο Instagram. Η ιδανική πρέπει να έχει καλό χαρακτήρα…», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η σχέση με την μητέρα του πάντως είναι αδιαμφισβήτητη. Μητέρα και γιος έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Άλλωστε ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μάθει και έχει εμπνευστεί πολύ από την μητέρα του και πρώην τενίστρια.

Απόδειξη των παραπάνω είναι άλλωστε και η αγκαλιά τους μετά την νίκη του στο ATP Finals στο Λονδίνο.

Η Ιουλία Σαλνίκοβα, πρώην τενίστρια και η ίδια με την ΕΣΣΔ, πήγε και έδωσε μία μεγάλη αγκαλιά στον γιο της, που σημείωσε την μεγαλύτερη – ως τώρα- επιτυχία της καριέρας του.

Σε χειροκροτήματα φυσικά και κραυγές ξέσπασε ο πατέρας, ο προπονητής και τα αδέλφια του Στέφανου μετά τον νικητήριο πόντο.

