Ρατσιστική επίθεση κατά Άισακ από ρουμάνους οπαδούς

Ακόμη ένα κρούσμα ρατσισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σουηδίας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Euro 2020, ο Αλεξάντερ Άισακ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τους οπαδούς των Ρουμάνων, την ώρα που περνούσε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 20χρονος επιθετικός της Σοσιεδάδ αντιλήφθηκε αμέσως το… θόρυβο που προερχόταν από τις εξέδρες και ενημέρωσε τον διαιτητή, ο οποίος με τη σειρά του διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο Άισακ αποκάλυψε πως είπε στον διαιτητή ότι δεν ήταν ανάγκη να να διακοπεί η εξέλιξη του ματς λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό και πιστεύω ότι το διαχειρίστηκα σωστά και είχα τη στήριξη των συμπαικτών μου.

Όταν με ρώτησε ο ρέφερι, του είπα ότι δεν ήταν ανάγκη να διακοπεί το παιχνίδι και ήθελα να συνεχίσουμε. Απλά είναι τρομερά λυπηρό να χρησιμοποιούνται ρατσιστικές εκφράσεις…» ήταν τα λόγια του.

Just a thread to expain the fake news in the Swedish media about ‘racism’ at Romania’s game last night. This is how Isak was ‘abused’ before complaining to the ref that ‘a guy from the main stand was doing ‘monkey gestures’ towards him. pic.twitter.com/fIFOVBMoGH

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 16, 2019