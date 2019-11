Γουόριορς: Εκτός για δύο εβδομάδες και ο Ράσελ

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στους Γκολντεν Στέιτ Γουόριορς την εφετινή σεζόν.

Μετά τον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος θα χάσει όλη τη σεζόν, και τον Στεφ Κάρι, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω προβλήματος στο χέρι, τώρα ήταν η σειρά του Ντ’Άντζελο Ράσελ.

Ο γκαρντ των «Πολεμιστών» αποκόμισε έναν τραυματισμό στον δεξιό αντίχειρα στο ματς με τους Μπόστον Σέλτικς και θα παραμείνει εκτός δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Μετά η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Τη φετινή σεζόν ο πρώην γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς έχει 24,3 πόντους, 6,7 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ.

