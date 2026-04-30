«Το Βήμα» έλαβε επιστολή από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα με αφορμή άρθρο γνώμης με τίτλο «Στενά του Ορμούζ: Το Δίκαιο σε ομηρία;» που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση, αναφέρει ο Βηματοδότης. Όπως εξηγούν διπλωματικές πηγές, η επιστολή αυτή έχει σημασία διότι είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη ξεδιπλώνει τη νομική της στρατηγική για τα Στενά του Ορμούζ. Η επιστολή, που δημοσίευσε ο Βηματοδότης, έχει ως εξής:

«Κύριε Διευθυντά,

Αναφορικά με το άρθρο που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα σας στις 21/4/2026, στην στήλη «Γνώμες» που αφορά το ζήτημα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνουμε τα εξής:

Το Ιράν, ως παράκτιο κράτος και σύμφωνα με το διεθνές εθιμικό δίκαιο ασκεί πλήρη κυριαρχία στα χωρικά του ύδατα. Το ειδικό καθεστώς των διεθνών στενών δεν αναιρεί την κυριαρχία αυτή, αλλά τη ρυθμίζει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Περαιτέρω, το Ιράν δεν έχει κυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται συμβατικά από το καθεστώς της διέλευσης transit passage.

Σε κάθε περίπτωση σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης, το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο μετατοπίζεται στο δίκαιο του ναυτικού πολέμου, το οποίο παρέχει στο Ιράν το δικαίωμα στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα χωρικά του ύδατα και της επιβολής περιορισμών ανάλογα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κάθε κράτος που δέχεται επίθεση διατηρεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Το δικαίωμα αυτό δύναται να περιλαμβάνει και μέτρα περιορισμού θαλάσσιων οδών που χρησιμοποιούνται από εχθρικές δυνάμεις.

Υπό το πρίσμα αυτό, ένας εκτεταμένος περιορισμός ή αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εμπίπτει στα επιτρεπόμενα μέσα άσκησης κυριαρχικών και πολεμικών δικαιωμάτων του Ιράν.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας επιστολής προς αποκατάσταση της ακρίβειας των σχετικών αναφορών.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Τύπου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα».