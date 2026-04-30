Την ώρα που σιγά – σιγά ξεσηκώνονται οι βουλευτές της ΝΔ και διευρύνεται το μέτωπο κατά των εξωκοινοβουλευτικών υπουργό, υπάρχουν και ορισμένοι συνάδελφοί τους που έχουν το ρόλο του άκαμπτου θεματοφύλακα της κυβερνητικής γραμμής, αναφέρει ο Βηματοδότης. Ένας από αυτούς είναι ο βουλευτής και πρώην Υφυπουργός Υποδομών, Βασίλης Οικονόμου που επέλεξε να πάρει σαφείς αποστάσεις από τους πέντε «γαλάζιους» συναδέλφους του που έβαλαν στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος, ο Βηματοδότης.

Με μια κίνηση που μεταφράζεται ως κανονικό «άδειασμα», ο Β. Οικονόμου ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θα έβαζε ποτέ την υπογραφή του σε ένα τέτοιο κείμενο κριτικής, λέει ο Η επιχειρηματολογία του στηρίχθηκε στην ανάγκη για πολιτική συνέπεια, καθώς, όπως επεσήμανε, το επιτελικό κράτος αποτελεί το κεντρικό αφήγημα της παρούσας διακυβέρνησης. «Όταν μετά από επτά χρόνια λέω ότι το επιτελικό κράτος δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, κάπου έρχομαι σε αντίφαση με τη διακυβέρνησή μου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε το παράδοξο της αμφισβήτησης μιας δομής την οποία η ίδια η παράταξη υπηρετεί πιστά επί σειρά ετών.

Πάντως, ο Βασίλης Οικονόμου δεν περιορίστηκε στην εσωκομματική κριτική, αλλά φρόντισε να προσδώσει και μια διάσταση υστεροφημίας στην επιλογή αυτή της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει το επιτελικό κράτος ως το βασικό εργαλείο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, το τι ακριβώς θα επιλέξει τελικά να πρωτοκαταγράψει η πένα του ιστορικού για τη συγκεκριμένη περίοδο, παραμένει μια ενδιαφέρουσα εκκρεμότητα που μόνο ο χρόνος μπορεί να απαντήσει. Πάντως, άσπονδοι φίλοι του Β. Οικονόμου είχαν να λένε χθες για την σκληρή γραμμή υπέρ του Κυρ. Μητσοτάκη.