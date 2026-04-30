Σε ένα πολιτικό τοπίο που θυμίζει κινούμενη άμμο, η εκτίμηση ψήφου παύει να είναι μια στατική φωτογραφία και μετατρέπεται σε μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Μέσα σε αυτή την παρατεταμένη ασάφεια, κυριαρχεί ένα εντυπωσιακό 24%, μια κρίσιμη μάζα αδιευκρίνιστης ψήφου που αρνείται να στοιχηθεί πίσω από τα σημερινά κομματικά λάβαρα και διαμορφώνει τρεις διακριτές τάσεις που θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Στην πρώτη γραμμή συναντάμε τους πολιτικά άστεγους. Πρόκειται κυρίως για πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρακολουθούν το κόμμα τους να αναζητά ταυτότητα στο ισχνό 5,3%, δίχως όμως οι ίδιοι να βρίσκουν λόγο επιστροφής ή κάποια νέα πειστική στέγη. Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά: το 17,4% όσων δηλώνουν τώρα πρόθεση να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ δεν τον είχε επιλέξει το 2023. Το κόμμα επιχειρεί μια βίαιη μετάλλαξη της βάσης του, την ώρα που το παλιό του ακροατήριο παραμένει εγκλωβισμένο στη ζώνη της σιωπής.

Δίπλα τους στέκονται οι αποσυρθέντες, εκείνοι που αισθάνονται εκτός των τειχών του πολιτικού συστήματος. Για αυτούς, η αποχή δεν είναι απάθεια αλλά μια κραυγαλέα πράξη εξάντλησης. Αισθάνονται απροστάτευτοι και χωρίς καμία θεσμική εκπροσώπηση, αποτελώντας μια δεξαμενή που μπορεί να ανατρέψει κάθε πρόβλεψη. Την τριάδα συμπληρώνουν οι αναμένοντες, οι ψηφοφόροι που τηρούν στάση αναμονής απέναντι σε νέα πρόσωπα ή σχήματα, όπως η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού, αρνούμενοι να δεσμευτούν πριν το τοπίο ξεκαθαρίσει οριστικά.

Αυτό το 24% αλλάζει τα πάντα, καθώς η κατεύθυνσή του την τελευταία εβδομάδα θα κρίνει τη νέα κοινοβουλευτική γεωγραφία. Αν το 2023 η αβεβαιότητα οδήγησε τους αναποφάσιστους στον ισχυρότερο πόλο ως μια κίνηση ασφαλείας, σήμερα το στοίχημα παραμένει ορθάνοιχτο. Μια μικρή μετατόπιση αρκεί για να αποφασίσει την τύχη κομμάτων όπως η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νέα Αριστερά με 2,4% και η Νίκη με 1,9%, που κινούνται οριακά πέριξ του ορίου εισόδου.

Το υπόβαθρο αυτής της ρευστότητας είναι βαθιά οικονομικό. Παρά τη μικρή βελτίωση, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης παραμένει στο μείον 50, με την ακρίβεια να πλήττει οριζόντια την κοινωνία, από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μέχρι τους συνταξιούχους που αποτελούσαν παραδοσιακά το κάστρο της κυβερνητικής παράταξης. Ενώ η κυβέρνηση καταφέρνει να διατηρεί ένα θετικό πρόσημο στα γεωπολιτικά με 39%, εξαργυρώνοντας την αμυντική διπλωματία, η εικόνα της στους θεσμούς και την οικονομία αγγίζει ιστορικά χαμηλά, στο 14% και στο 11% αντίστοιχα.

Σε αυτό το αχαρτογράφητο πεδίο, η γκρίζα ζώνη συνιστά τον απόλυτο ρυθμιστή των εξελίξεων. Σε τελική ανάλυση, το αποτέλεσμα της κάλπης θα κριθεί από εκείνους που σήμερα επιλέγουν να παρατηρούν την πολιτική σκηνή από την απόσταση της αναμονής.