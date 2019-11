Έγραψε ιστορία στη Euroleague ο Πρίντεζης : Έφτασε τους 3.000 πόντους

Τους 3.000 πόντους στη EuroLeague έφτασε ο Γιώργος Πρίντεζης με τους δύο που πέτυχε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως ο Πρίντεζης έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης που σκοράρει 3.000 πόντους στη EuroLeague, μετά τους Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4152) και Βασίλη Σπανούλη (4058).

Δύο παίκτες του Ολυμπιακού λοιπόν στην πρώτη τριάδα των all time scorers της EuroLeague!

A PATENTED Printezis basket to bring up the 3000#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FUBkxTsnHk

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2019