Αντικαπνιστικός νόμος: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στην Αθήνα

A customer smokes a cigarette in a cafe in Prague, Czech Republic, May 25, 2016. REUTERS/David W Cerny/File Photo

Το βράδυ του Σαββάτου άρχισαν οι έλεγχοι σε μπαρ του κέντρου της Αθήνας για τον αντικαπνιστικό νόμο. Σε πρώτη φάση έγιναν συστάσεις σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ωστόσο, δεν θα αργήσει η ημέρα που θα επιβληθούν τα πρώτα πρόστιμα. Στους ελέγχους συμμετείχαν και αστυνομικοί, παρά τις μέχρι πρόσφατα διαμαρτυρίες των ενώσεών τους. Δείτε ακόμη: Πιερακάκης - Ένας αριθμός για όλες τις επαφές με το κράτος Ελεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο Από το κέντρο της Αθήνας ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αγγελος Μπίνης. Στους ελέγχους, σύμφωνα με τον κ. Μπίνη συμμετείχαν ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε συνεργασία με αστυνομικούς. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγιναν συστάσεις για την εφαρμογή του νόμου ενώ ο κ. Μπίνης σημειώνει ότι «το επόμενο διάστημα θα εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχων που θα υλοποιηθεί από μικτά κλιμάκια των συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ισότιμη λειτουργία των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων». Τι προβλέπεται για τα πρόστιμα Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή προβλέπει τα εξής: – Καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ½ του συνολικού εμβαδού του καταστήματος, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τμ καθώς και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, με ταυτόχρονη κατάργηση και του προβλεπόμενου ετήσιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την δημιουργία των χώρων αυτών – Επεκτείνεται η απαγόρευση κατανάλωσης προϊόντων καπνού που ισχύει για τους κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, και στους υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων. Για κάθε παράβαση της τροποποιούμενης ρύθμισης προβλέπεται επιβολή προστίμου ύψους 200 ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες, από 50 ευρώ που ισχύει και 500 ευρώ τους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων – Μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό, την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από την μύτη και των υποκατάστατων καπνού». Γνωρίστε τον κόσμο, με εικόνες και βίντεο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες του One Channel #onechannel