Β. Μακεδονία : Διάγγελμα Ζάεφ, φήμες παραίτησης και έκτακτο συμβούλιο αρχηγών

Πολύ μεγάλη πολιτική κρίση προκάλεσε στην Βόρεια Μακεδονία το όχι των Ευρωπαίων στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Αλβανία και Σκόπια.

Η εξέλιξη ήρθε αφότου οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας είχαν κοπάσει και η Β. Μακεδονία ετοιμαζόταν για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεών της στην ΕΕ.

Ωστόσο το βροντερό όχι της Γαλλίας, ήρθε να βυθίσει τη χώρα και πάλι στην πολιτική κρίση, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμα και για παραίτηση του πρωθυπουργού, Ζόραν Ζάεφ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της χώρας, Πενταρόφσκι έκανε διάγγελμα στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ στα… σκαριά υπάρχει ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Νωρίτερα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες, που πρώτο μετέδωσε το ιταλικό ANSA, ότι ο πρωθυπουργός της Β. Μακεδονίας παραιτήθηκε, ωστόσο τοπικά ΜΜΕ έσπευσαν να διαψεύσουν την είδηση.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ ο Ζόραν Ζάεφ , που γύρισε στα Σκόπια πριν το τέλος της Συνόδου Κορυφής, βρίσκεται σε αλλεπάλληλες κυβερνητικές συσκέψεις και σκέφτεται να παραιτηθεί, ενώ πιθανές θεωρούνται και οι παραιτήσεις και άλλων μελών της κυβέρνησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζάεφ ένιωσε έντονη απογοήτευση με την επιλογή των Βρυξελλών, που δεν εκτίμησαν όπως έπρεπε τους συμβιβασμούς που έκανε στην επίλυση διαφορών, αλλά ούτε και τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε.

Την ίδια στιγμή, μέλη του κόμματος φέρεται ότι επιδιώκουν να προλάβουν μια παραίτηση Ζάεφ και να τον μεταπείσουν από το να παραιτηθεί. Παράλληλα, άλλα μέλη της κυβέρνησης με πόστα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση επίσης θέλουν να παραιτηθούν.

Μέχρι στιγμής, άγνωστο παραμένει εάν τυχόν παραίτηση του Ζάεφ θα οδηγήσει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή θα επιστρέψει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο Πενταρόφσκι, που μπορεί να την αναθέσει σε κάποιον άλλον.

Πάντως η κυβέρνηση αρνείται να επιβεβαιώσει ή και να διαψεύδει τις φήμες.

Ο πρόεδρος της Στέβο Πενταρόφσκι, σε διάγγελμά του προς τον λαό ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι δεν είναι η στιγμή για «απογοήτευση, απάθεια ή μικροπολιτικούς σχεδιασμούς».

«Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν ανταποκρίνονται στις δικαιολογημένες προσδοκίες μας και δεν αντιστοιχούν σε προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΕ. Ενώ είμαστε απογοητευμένoi, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία τη νέα πραγματικότητα», έγραψε ο πρόεδρος των Σκοπίων.

I have invited the leaders of the largest political parties, to leave their legitimate party interests aside and to reaffirm our vision for the future of the country together. Now is the time to show unity around our strategic goals.

— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) October 18, 2019