Συρία: Το σημείο που βομβάρδισε Αμερικανούς ο Ερντογάν

Σε γκάφα ολκής -με αβέβαιες προς το παρόν διαστάσεις- φαίνεται πως προέβησαν οι τουρκικές δυνάμεις που επιχειρούν στην βορειοανατολική Συρία.

Κι αυτό γιατί οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ φέρονται να έχουν βρεθεί εν μέσω τουρκικών πυρών που είχαν στόχο κουρδικές θέσεις στη βορειοανατολική Συρία.

Ειδικότερα, το τουρκικό πυροβολικό βομβάρδισε, πιθανότατα κατά λάθος, τη βάση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που βρίσκονται σε λόφο πολύ κοντά στο Κομπάνι, όπου το κουρδικό στοιχείο κυριαρχεί.

Την είδηση επιβεβαιώνουν τόσο Κούρδοι αξιωματούχοι όσο και ανώτεροι αξιωματικοί του αμερικανού Πενταγώνου.

Εν τω μεταξύ, ένας freelance δημοσιογράφος, ο οποίος συνεργάζεται με διάφορα ΜΜΕ διεθνώς και φέρεται να βρίσκεται στην περιοχή, υποστηρίζει στο Twitter πως ανώτερος αξιωματούχος με τον οποίο συνομίλησε του επιβεβαίωσε το γεγονός.

Μάλιστα, ανήρτησε και μια φωτογραφία της αμερικανικής βάσης που χτυπήθηκε στην πόλη Κομπανί, ενώ προηγουμένως είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο διακρίνονται μαχητικά αεροπλάνα να πετούν.

Asked senior source and confirmed it

Picture of US base that was hit in Mishtenur hill in Kobani pic.twitter.com/zsk6wOBu7F

— Wladimir (@vvanwilgenburg) October 11, 2019