Πάιατ : Σε στιγμή εξαιρετικής ευκαιρίας η επίσκεψη Πομπέο

Στην Αθήνα βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το βράδυ της Παρασκευής. Τον κ. Πομπέο υποδέχθηκε ο Έλληνας ομόλογός του Νίκος Δένδιας και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Με ανάρτησή του στο Twitter, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα καλωσορίζει τον Μάικ Πομπέο και υπογραμμίζει ότι η επίσκεψη έρχεται σε μια στιγμή εξαιρετικής ευκαιρίας για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και εμβαθύνει τους δεσμούς στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, της άμυνας και πολλών άλλων.

Welcome, @SecPompeo! Your visit comes at a moment of exceptional opportunity in the US-#Greece relationship — deepening ties across the board on investment, energy, defense and more. pic.twitter.com/GwEeXW4445

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) October 4, 2019