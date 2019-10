Παρίσι : Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες για το μακελειό

Τέσσερις νεκροί, μια γυναίκα και τρεις άντρες, είναι ο τραγικός απολογισμός της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι στο αρχηγείο της αστυνομίας, που σημειώθηκε στο Παρίσι.

Η περιοχή γύρω από το αρχηγείο της αστυνομίας, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, έχει αποκλεισθεί.

Ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε μέσα στην εσωτερική αυλή της έδρας της παρισινής αστυνομίας, εργαζόταν στη Διεύθυνση Πληροφοριών.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα μέσα στο εμβληματικό αυτό κτίριο που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, κοντά στον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ.

Οι πρώτες πληροφορίες, μετά την επίθεση, έκαναν λόγο αρχικά για δύο τραυματίες και έναν νεκρό, τον δράστη.

Τη δικιά τους μαρτυρία καταθέτουν και εργαζόμενοι. «Ακούσαμε πυροβολισμούς. Στην αρχή δεν θεωρήσαμε ότι ήταν κάτι, όμως ένα άτομο που δούλευε εκεί μας είπε να μην πανικοβαλλόμαστε και να μείνουμε στο δωμάτιο, γιατί είχε γίνει δολοφονία» ανέφερε εργαζόμενη στο France 24.

Ο 40χρονος Εμερί, διερμηνέας στο επάγγελμα, βρισκόταν στο προαύλιο του αρχηγείου της Αστυνομίας όταν άκουσε έναν δυνατό πυροβολισμό.

Ο δράστης της επίθεσης είχε μόλις δεχθεί τα πυρά ενός αστυνομικού. Λίγα λεπτά αργότερα άφηνε την τελευταία του πνοή.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τέσσερις αστυνομικούς.

«Άκουσα έναν δυνατό πυροβολισμό. Ξαφνικά είδα αστυνομικούς να τρέχουν πανικόβλητοι πάνω- κάτω, πολλοί φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν», λέει ο ίδιος στην εφημερίδα Le Parisien.

«Δεν είναι το μέρος όπου κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί», προσθέτει.

«Οι αστυνομικοί έτρεχαν σε πανικό», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην γαλλική εφημερίδα Le Parisien, προσθέτοντας:

«Ενιωσα έκπληξη ακούγοντας τον πυροβολισμό, επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά σε ένα τέτοιο κτίριο. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν αυτοκτονία».

Με αναφορά στο αιματηρό περιστατικό άνοιξε η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης.

«Στις αρχές του απογεύματος, πραγματοποιήθηκε επίθεση στην έδρα της αστυνομίας του Παρισιού Στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, σας ζητώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή» ανέφερε ο αντιπρόεδρος του κόμματος La République En Marche!.

Από πρώην υπουργός Εσωτερικών, Ζεράρ Κολόμπ, έγραψε στο Twitter ότι «έμαθε με πικρία την τραγωδία που συνέβη νωρίς το απόγευμα στην έδρα της αστυνομίας στο Παρίσι. Όλες οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων ενώ θέλω επίσης να εκφράσω σε όλο το προσωπικό».

Tweets by gerardcollomb

Τα δικά του συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Ρίτσαρντ Φέραρντ.

«Ένα τρομερό δράμα σημειώθηκε στο αρχηγείο της Αστυνομίας στο Παρίσι» αναφέρει στο Twitter ο πρόεδρος της γαλλικής εθνοσυνέλευσης.

«Οι σκέψεις μου, γεμάτες αλληλεγγύη και θλίψη, στην αστυνομία και το προσωπικό της έδρας».

«Όλες οι σκέψεις μου προς τα θύματα της επίθεσης με μαχαίρι στο Αρχηγείο της Αστυνομίας του Παρισιού, καθώς και στους συγγενείς και τους συναδέλφους τους, όλη μου την υποστήριξη για ένα επάγγελμα που ήδη πλήττεται από δύσκολες συνθήκες εργασίας» έγραψε στο Twitter ο Κρίστιαν Τζέικομπ, ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων της Εθνοσυνέλευσης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας) στο αρχηγείο της αστυνομίας.

#BREAKING

Footage in #Paris after knife attack on police agents near a police station. A metrostation near the incident has been closed because of security reasons. pic.twitter.com/d3QeBNtjqL

— TerrorNewsWorld (@TerrorNewsWorld) October 3, 2019