Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τη Μόρια : Εξέφρασε τη θλίψη της

Την βαθιά θλίψη της για την τραγωδία στη Μόρια εξέφρασε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Στη διάρκεια της φωτιάς που ξέσπασε στον καταυλισμό, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άτομα.

Σε ανάρτησή της στο twitter, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι μια γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια φωτιάς που ξέσπασε στη Λέσβο σήμερα».

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες εκφράζει την ετοιμότητά της για να υποστηρίξει με κάθε τρόπο εκείνους που επλήγησαν από την φωτιά, καθώς και τις αρχές που αντιμετωπίζουν την κατάσταση στο νησί.

We have learned with deep sadness that the lives of a woman and a child were lost in a fire on #Lesvos today. We are ready to support those affected and authorities by all means possible. pic.twitter.com/gPDjyLi0fm

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) September 29, 2019