Οργή στη Μόρια : Αύξηση των νεκρών προσφύγων – Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου όταν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη Δομή μία γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ κάνει λόγο για μία γυναίκα και ένα παιδί που απανθρακώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μόρια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τον Δημήτρη Πατέστο, ιατρικό συντονιστή των Γιατρών του Κόσμου που μίλησε στο One Channel, από την πυρκαγιά φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους τρία άτομα, μία γυναίκα και δύο παιδιά.

Οι πρόσφυγες που ζουν στον καταυλισμό έζησαν δραματικές στιγμές. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στα κοντέινερ του καταυλισμού επικράτησε χάος ενώ μικρά προσφυγόπουλα και ενήλικες έτρεχαν πανικόβλητοι για να σωθούν. Κάποιοι άλλοι επιχείρησαν άτομα που κινδύνευαν από τις φλόγες. Επικράτησε πανδαιμόνιο.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., από το ΚΥΤ της Μόριας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης απανθρακωμένη σορός και διενεργείται εξέταση από ιατροδικαστή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν φτάσει ακόμα στο χώρο όπου βρίσκονται τα κοντέινερ, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει και δεύτερη σορός.

Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το απανθρακωμένο πτώμα που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ανήκει σε γυναίκα, ενώ για το δεύτερο θύμα που δεν έχει επιβεβαιωθεί, οι ίδιες πληροφορείς αναφέρουν ότι είναι πιθανότητα παιδί.

Δύο πυρκαγιές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ξέσπασαν δύο διαφορετικές πυρκαγιές με διαφορά λίγων λεπτών. Η πρώτη εκδηλώθηκε στον ελαιώνα που περιβάλλει τη Δομή και η οποία σβήστηκε σχετικά άμεσα. Είκοσι λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά σε κοντέινερ εντός της Δομής.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ξεκίνησαν και επεισόδια καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – πρόσφυγες εξαγριωμένοι από τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν, επιτέθηκαν κατά αστυνομικών δυνάμεων, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Απανθρακωμένο πτώμα στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης

Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, απανθρακωμένο πτώμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης .

Ανακοινώθηκε ότι η μεταφορά της σορού έγινε από ιδιώτη, από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.



Σπεύδουν διμοιρίες από Αθήνα

Η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη καθώς η αστυνομία που βρίσκεται στη Μόρια δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στον προσφυγικό καταυλισμό, σπεύδουν στη Λέσβο δύο διμοιρίες ΜΑΤ με C-130 που απογειώθηκε από την Ελευσίνα.

Επί τόπου έχουν σπεύσει τρία οχήματα με έξι άνδρες. Από την πυρκαγιά εντός του καταυλισμού μέχρι στιγμής έχουν καεί 3-4 κοντέινερ.

Στη Λέσβο μεταβαίνει και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Φωτιά ξέσπασε στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια το απόγευμα της Κυριακής (29/9/2019).

Η φωτιά ξεκίνησε από κοντέινερ περίπου στις 16.45 μ.μ, το οποίο καταστράφηκε, ενώ επεκτάθηκε σε άλλα κοντέινερ.

Μετά το ξέσπασμα της φωτιάς ξεκίνησαν επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες προσφύγων και αστυνομικών δυνάμεων.



Πανικός στον καταυλισμό -Εικόνες σοκ

Στον καταυλισμό επιχείρησαν δύο οχήματα με 8 πυροσβέστες.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Facebook ο Ihab Abassi, στο σημείο της φωτιάς, στο Κέντρο Υποδοχής στη Μόρια, επικράτησε εξ αρχής πανικός με τους πρόσφυγες να τρέχουν φωνάζοντας.

Επίσης τον καταυλισμό έπνιξαν μαύροι καπνοί, ενώ πολλοί πρόσφυγες με αναπνευστικά προβλήματα ζήτησαν βοήθεια από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα.

Δημοσιογράφος: Οι πρόσφυγες δεν επιτρέπουν την Πυροσβεστική να προσεγγίσει

Μέχρι στιγμής, έχουν καεί κάποια κοντέινερ. Σύμφωνα, μάλιστα με τον δημοσιογράφο, του «lesvosnews.gr», Γιάννη Σινάνη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή One Direct Weekend στο One Channel, την φωτιά έβαλαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες. «Είναι κάτι που έχουν ξανά κάνει αρκετές φορές» τόνισε. «Οι πρόσφυγες δεν επιτρέπουν στις δυνάμεις τις Πυροσβεστικής να προσεγγίσουν το χώρο προκειμένου να επιχειρήσουν την κατάσβεσή της» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος. Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου: Φύγανε όλοι να σωθούν «Φύγανε όλοι για να σωθούν την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στη Μόρια. Σπάσανε τα Πυροσβεστικά. Ήταν σαν εξέγερση, σαν τις ταινίες » ανέφερε στο One Channel ο Περιφερειάρχης Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Ο Περιφερειάρχης Αιγαίου τόνισε πως υπήρξε πανικός στο σημείο, μίας και στον καταυλισμό μένουν 12.000 πρόσφυγες.

Αυτόπτης μάρτυρας για συμπλοκές σε Μόρια στο One Channel: Επικρατούσε ένα χάος

Τις δραματικές στιγμές που έλαβαν χώρα το απόγευμα της Κυριακής στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Λέσβο, τη Μόρια, με τις συμπλοκές προσφύγων και αστυνομικών αλλά και τη φωτιά που ξέσπασε, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας και κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στην εκπομπή One Direct Weekend.

«Η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν πανικόβλητοι. Επικρατούσε χάος από τις συμπλοκές. Υπήρχαν ζημιές σε αμάξια. Ακούστηκαν κάποιοι ήχοι που έμοιαζαν με πυροβολισμούς. Μπορεί να ήταν και δακρυγόνα, δε ξέρω» σημείωσε χαρακτηριστικά.