Κλιματική αλλαγή : Οι νέοι διαδήλωσαν σε περισσότερα από 150 σημεία του πλανήτη

Με στόχο την αφύπνιση για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής το δεύτερο κύμα διεθνών κινητοποιήσεων έφερε στους δρόμους εκατομμύρια διαδηλωτές.

Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, νέοι, εμπνεόμενοι από τις Παρασκευές χωρίς σχολείο που ξεκίνησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, έδωσαν βροντερό παρών.

Σώστε τον πλανήτη, δεν έχουμε άλλο σπίτι

Όπως σε όλες τις μεγαλουπόλεις, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχε οργανωθεί και στο Σύνταγμα.

«Σώστε τον πλανήτη, δεν έχουμε άλλο σπίτι» ήταν το σύνθημα με το οποίο πλήθος μαθητών καθώς και περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και διαδήλωσαν με κύριο αίτημα την διάσωση του πλανήτη.

Κρατώντας πανό και πλακάτ που μεταξύ άλλων έγραφαν «ο πλανήτης που καταστρέφεται είναι ο κόσμος που κληρονομούμε» και «Συστηματική αλλαγή όχι κλιματική», οι μαθητές κατευθύνθηκαν με πορεία μέχρι το Μοναστηράκι. Περνώντας από δρόμους του κέντρου της Αθήνας, όπως η οδός Αθηνάς, η Κολοκοτρώνη και η Σταδίου, επέστρεψαν στο Σύνταγμα.

Οι μεγαλύτερες γενιές δεν είναι εδώ

«Ήρθαμε σήμερα εδώ γιατί οι μεγαλύτερες γενιές δεν είναι εδώ. Ήρθαμε για να ολοκληρώσουμε τις δράσεις μας που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα» τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 17χρονος Νικόλας που συμμετείχε στην κινητοποίηση.

Παράλληλα, σημείωσε πως «στόχος μας δεν είναι μόνο να μεγαλώσει το κίνημα για την διάσωση του πλανήτη. Αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις ότι θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να δούμε ότι θα παρθούν μέτρα. Μέχρι να δούμε ότι οι απαιτήσεις μας θα εφαρμοστούν στην πράξη».

35 οργανώσεις της «Συμμαχίας για το κλίμα»

Ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα των μαθητριών/ών και του ελληνικού κομματιού του μαθητικού κινήματος «Fridays For Future Greece» για μαζική πορεία κατά της κλιματικής κρίσης, 35 οργανώσεις της «Συμμαχίας για το κλίμα» συμμετείχαν κι αυτές με τη σειρά τους στην κινητοποίηση ώστε «να ενώσουν τις φωνές τους με το παγκόσμιο κίνημα μαθητριών/ών, πολιτών, σωματείων και λοιπών ομάδων που απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν άμεση δράση για την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και την υιοθέτηση πολιτικών που θα διατηρήσουν την πλανητική θερμοκρασία στα πιο βιώσιμα επίπεδα του +1,5 βαθμό Κελσίου».

Δυναμικό παρών στη Χάγη

Δεκάδες χιλιάδες Ολλανδοί από κάθε γωνιά της χώρας κατέκλυσαν τους δρόμους της Χάγης για να δώσουν δυναμικό παρών στην «απεργία για το κλίμα».

Μεταξύ των διαδηλωτών, χιλιάδες παιδιά που άφησαν τα μαθήματά τους για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Σε αυτή έθεσαν με τη σειρά τους στους κυβερνώντες το ερώτημα «Πώς τολμάτε;» αντλώντας έμπνευση από την ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η συμμετοχή στην πορεία της Χάγης ξεπέρασε κάθε προσδοκία με τους διοργανωτές να υπολογίζουν ότι έδωσαν το παρόν τουλάχιστον 35.000 άνθρωποι.

Το πλήθος μπλόκαρε την κυκλοφορία και η αστυνομία αποφάσισε να αλλάξει τη διαδρομή οδηγώντας τους διαδηλωτές σε περιοχή με μεγαλύτερο χώρο.

«Αυτή η απεργία θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, όχι μονάχα σήμερα, αλλά επίσης στο μέλλον και θα δούμε διαφορετικούς ανθρώπους από κάθε κοινωνική τάξη» εκτίμησε ο διαδηλωτής Ράιντερ Ρούστεμα.

Παίζοντας ντραμς και κρατώντας φωτογραφίες της Τούνμπεργκ, οι διαδηλωτές διέσχισαν το κέντρο της πόλης με πλακάτ. Σε αυτά αναγράφονταν συνθήματα όπως: «Για το καλό της Γκρέτα» ή «Εσείς θα πεθάνετε από τα γηρατειά, εμείς θα πεθάνουμε από την κλιματική αλλαγή».

«Κατανοώ τις ανησυχίες τους, πιστεύω ότι η φωνή τους ακούγεται» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας σε δημοσιογράφους κι ενώ στο βάθος ακούγονταν τα συνθήματα των διαδηλωτών.

«Έχουμε παρουσιάσει πολύ φιλόδοξα σχέδια για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Όμως, πρέπει να το κάνουμε με τρόπο έξυπνο, που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας».

Πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Γερμανία

Στη Γερμανία, χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της χώρας αξιώνοντας περιβαλλοντική προστασία. Παρ’ όλα αυτά η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με τις κινητοποιήσεις πριν από μία εβδομάδα.

Στο Αμβούργο, 3.200 άνθρωποι διαδήλωσαν παρά τον βροχερό καιρό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Μόναχο, η αστυνομία υπολογίζει ότι περίπου 2.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία για το κλίμα. Στη Νυρεμβέργη οι αρχές εκτιμούν ότι 1.200 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους.

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Σουηδία

Την ίδια ώρα, στην πατρίδα της Γκρέτα Τούνμπεργκ, τη Σουηδία, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν περισσότερη δράση.

Περίπου 60.000 άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Μαζική ήταν και η συμμετοχή σε πόλεις όπως η Ουψάλα, το Μάλμε και η Ουμέα, ενώ κινητοποιήσεις οργανώθηκαν και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες.

Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν την περιοχή μπροστά από το κοινοβούλιο.

Πάνω από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές στην Ιταλία

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες για την κλιματική αλλαγή σε όλη την Ιταλία.

Ο Τζανφράνκο Μάσα δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Ρώμη, αριθμός ρεκόρ στην Ιταλία για διαδηλώσεις για το κλίμα, και 150.000 άνθρωποι στο Μιλάνο.

Thousands of protesters, including many students, gathered in a worldwide strike in cities from Rome to Seoul, demanding greater action from world leaders on climate change policies in worldwide strike. https://t.co/OJ6XIonJn8 pic.twitter.com/sd9wnGLR2v — ABC News (@ABC) September 27, 2019

Ο ίδιος δήλωσε πως 80.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Νάπολη, 50.000 στη Φλωρεντία, από 20.000 στο Τορίνο και την Μπολόνια και από 10.000 στο Παλέρμο και το Μπάρι.

Το μήνυμα της Γκρέτα

«Απίστευτες φωτογραφίες απ’ όλη την Ιταλία! Αυτό είναι το Τορίνο #ClimateStrike #FridaysForFuture» έγραψε στο Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η έφηβη Σουηδή που ξεκίνησε το κίνημα Παρασκευές για το Μέλλον.

Διαδηλώσεις σε πάνω από 150 μέρη

Συνολικά έγιναν διαδηλώσεις σε περισσότερα από 150 μέρη στην Ιταλία. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Παιδείας Λορέντσο Φιοραμόντι είχε καλέσει τους εκπαιδευτικούς να μην τιμωρούν τους μαθητές που δεν πηγαίνουν την Παρασκευή στο σχολείο.

Στο Παλέρμο δημιουργήθηκε ένταση όταν περίπου 30 μαυροντυμένοι νέοι προσπάθησαν να διαλύσουν την πορεία που έγινε εκεί. Μερικοί διαδηλωτές άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι και επενέβησαν οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας.

Στη Ρώμη, μεγάλα πλήθη μαθητών και φοιτητών έκαναν πορεία προς τη λεωφόρο Fori Imperiali κοντά στο Κολοσσαίο.

OMG !!! A Massive #climatestike kickoff in Rome,Italy . People are coming out from home’s in big Numbers. It’s time to act , Climate issue is not negotiable by having meeting. We need to listen science .#ActOnClimate #FridaysForFuture #Rome #ClimateChange pic.twitter.com/o5LvNQHHU2 — Meet Bhatt (@meettbhatt) September 27, 2019

(Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)