Ζακ Σιράκ : Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατό του

Απεβίωσε σήμερα το πρωί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Ζακ Σιράκ, σε ηλικία 87 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σαλά-Μπαρού, σύζυγος της Κλοντ Σιράκ.

«Ο πρόεδρος Ζακ Σιράκ έσβησε σήμερα το πρωί ανάμεσα στους δικούς του. Γαλήνια», δήλωσε.

Παυλόπουλος: Τόνωσε παραδοσιακή ελληνογαλλική φιλία

Ολόκληρη η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«O Ζακ Σιράκ υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής, της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς πολιτικής σκηνής». Υπηρέτησε την χώρα του με συνέπεια, ενισχύοντας το κύρος της Γαλλίας σ΄ ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στήριξε ενεργώς την επίτευξη του μεγάλου στόχου της ευρωπαϊκής ενοποίησης και, συνακόλουθα, της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

»Εμείς, οι Έλληνες, θα θυμόμαστε πάντα ότι ο Ζακ Σιράκ συνέχισε και τόνωσε ακόμη περισσότερο την παραδοσιακή ελληνογαλλική φιλία, με απτά σημαντικά αποτελέσματα, τόσον ως πρωθυπουργός όσο και, κυρίως, ως Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας».

Μητσοτάκης: Αφήνει το ανεξίτηλο αποτύπωμά του

Δημοκράτης και Ευρωπαίος, ο Ζακ Σιράκ αφήνει το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στη χώρα του και στην ήπειρό μας, γράφει για το Γάλλο ηγέτη ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και προσθέτει, πολυμαθής και μέγας γνώστης των κλασσικών γραμμάτων, στάθηκε πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας και των Ελλήνων. Με συγκίνηση χαιρετίζουμε την αποδημία του.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο λογαριασμό του στο Twitter που είναι στη γαλλική, έχει ως εξής:

«Républicain et Européen, Jacques Chirac laisse son empreinte indélébile sur son pays et sur notre continent. Homme érudit et grand connaisseur des lettres classiques, il a toujours été aux côtés de la Grèce et des Grecs. C’est avec émotion que nous saluons son départ».

Συλλυπητήρια του Κ. Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, κ. Ρισάρ Φεράν, την ακόλουθη συλλυπητήρια επιστολή για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ.

«Επιθυμώ να σας εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια τόσο εμού, όσο και των μελών της Βουλής των Ελλήνων, για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ.

Ο Ζακ Σιράκ υπήρξε μια επιφανής προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία που υπηρέτησε πιστά τη Γαλλία από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας από το 1995 έως το 2007, όπως επίσης και από τη θέση του Πρωθυπουργού, στην οποία εξελέγη δύο φορές. Γνωστός για την ευθύτητα και την αφοσίωσή του στο καθήκον, εργάστηκε σθεναρά για την προάσπιση της ελληνογαλλικής φιλίας.

Η Βουλή των Ελλήνων, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και τα αισθήματα συμπάθειας στην οικογένεια του θανόντος.

Παρακαλώ όπως δεχθείτε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, τη διαβεβαίωση της ειλικρινούς εκτίμησής μου».