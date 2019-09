Κατέρρευσε σχολική αίθουσα στην Κένυα – 7 μαθητές νεκροί

Επτά παιδιά σκοτώθηκαν και αρκετά ακόμη τραυματίστηκαν από την κατάρρευση αίθουσας στο σχολείο τους σήμερα το πρωί στο Ναϊρόμπι, στην Κένυα, ανακοίνωσαν υπηρεσίες διάσωσης.

«Επτά μαθητές νεκροί, δεκάδες τραυματισμένοι μετά την κατάρρευση σχολικής αίθουσας στην Precious Talent Academy στο Νταγκορέτι», δυτικά της κενυατικής πρωτεύουσας, έγραψε στο Twitter η οργάνωση St John Ambulance που μετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης.

BREAKING: At least seven students have been killed and 57 are injured after a classroom collapsed in #Nairobi, #Kenya. https://t.co/ksqG3O4kQu pic.twitter.com/crm0rRcFoy

