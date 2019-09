Το show του Φριντέτ απέναντι στην Ούνικς (vid)

Ο Τζίμερ Φριντέτ πραγματοποίησε φανταστική εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ούνικς Καζάν με 94-76 για τα ημιτελικά του τουρνουά «Orange Trophy», που διοργανώνει ο Προμηθέας στην Πάτρα και έδειξε με το… καλημέρα ότι θα γίνει ο ηγέτης του Τριφυλλιού.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ… βομβάρδισε το καλάθι της ρώσικης ομάδας, πετυχαίνοντας 31 πόντους, έχοντας μάλιστα 5 τρίποντα, 6 ασίστ και 6 κλεψίματα. Μια σπουδαία εμφάνιση από τον έμπειρο άσο, που έκανε τον Πεδουλάκη να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Ο τεχνικός του Τριφυλλιού βλέπει τον Φριντέτ να ξεκινάει φουριόζος τη νέα σεζόν και να δείχνει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια την εκτελεστική του δεινότητα. Ο Πεδουλάκης ποντάρει πολλά πάνω στον Αμερικανό, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να πετύχει τους στόχους του και έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος βλέποντάς τον Τζίμερ Φριντέντ να… βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια στα φιλικά.

Δείτε το βίντεο με το show του Φριντέτ απέναντι στην Ούνικς:

#JIMMERMANIA 🔥

Great performance yesterday by @jimmerfredette, as he scored 31 points with 7/10 2P, 5/8 3P, 2/3 FT, 6 As and 6 St. 👏

