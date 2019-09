Μπαρμπόσα: «Μεγάλη μου τιμή που έπαιξα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Λεαντρίνιο Μπαρμπόσα συμμετείχε στο φετινό Μουντομπάσκετ με την Βραζιλία έχοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Η «Σελεσάο» τερμάτισε πρώτη στην φάση των ομίλων, κερδίζοντας και την Εθνική μας ομάδα, ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί στην φάση των «8».

Ο 37χρονος αισθάνεται μεγάλη τιμή που αγωνίστηκε σε ένα τόσο αξιόλογο, από πλευράς επιπέδου τουρνουά. Ο αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του στο τουρνουά, έχοντας 13,6 πόντους ανά αγώνα, ενώ κατέρριψε ένα απίστευτο ρεκόρ, αφού συμμετείχε στο 5ο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στην καριέρα του.

Ο Βραζιλιάνος έγραψε χαρακτηριστικά: «Ήταν μεγάλη μου να συμμετάσχω σε αυτό το διεθνούς κλάσης και υψηλού επιπέδου Παγκόσμιου Κυπέλλου, με εξαιρετικές εμφανίσεις από νέους αλλά και έμπειρους παίκτες.

Αξιομνημόνευτες αναμετρήσεις που εμπνέουν νέες γενιές σε όλον τον κόσμο».

Η ανάρτηση του μέσω Twitter:

It was an great honor to participate in this world-class, high level tournament @FIBAWC with great games set by young and experienced athletes. 🔥

Memorable games that inspire new generations around the world! 🌎🏀#BasketballWorldCup #WorldGotGame pic.twitter.com/zQblpD74Ji

— Leandro Barbosa (@TheBlurBarbosa) September 15, 2019