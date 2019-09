Η κορυφαία πεντάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου! (vid)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας έφτασε στο τέλος του, με την Ισπανία να επικρατεί στον μεγάλο τελικό της Αργεντινής με 95-75 και να κατακτά το χρυσό μετάλλιο.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης η FIBA έκανε γνωστή την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, η οποία δεν θα μπορούσε να μην φέρει την υπογραφή των «φούριας ρόχας».

Συγκεκριμένα, δυο παίκτες από το σύνολο του Σέρχιο Σκαριόλο βρέθηκαν ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Ρίκι Ρούμπιο και Μαρκ Γκασόλ.

Τις υπόλοιπες θέσεις κατέλαβαν οι Φουρνιέ, Μπογκντάνοβιτς και Σκόλα που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία των ομάδων τους στο τουρνουά.

With you, the FIBA Basketball World Cup 2019 All-Star 5!

⭐️ Bogdanovic (@LeaderOfHorde) 🇷🇸

⭐️ @EvanFourmizz 🇫🇷

⭐️ @ruuufio 🇪🇸

⭐️ @MarcGasol 🇪🇸

⭐️ @LScola4 🇦🇷#WorldGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/WcdwNT4zq5

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019