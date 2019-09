Τζινόμπιλι: «Με τρεις μύθους του παιχνιδιού»

Ο Μανού Τζινόμπιλι βρέθηκε στην Κίνα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Αργεντινής με την Γαλλία για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανέβασε μια φωτογραφία από το γήπεδο με τρεις μύθους του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο πρώην σταρ των γκαούτσος και μύθος των Σαν Αντόνιο Σπερς βρέθηκε μαζί στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους Κόμπε Μπράιαντ, Όσκαρ Σμιντ και Παναγιώτη Γιαννάκη και έβγαλε μια πραγματικά μυθική φωτογραφία.

«Με σπουδαία παρέα μετά το χθεσινοβραδινό παιχνίδι. Με τρεις μύθους του παιχνιδιού. Όσκαρ, Κόμπι και Γιαννάκης», έγραψε χαρακτηριστικά ο μύθος του αργεντίνικου μπάσκετ.

Δείτε την ανάρτηση του:

🇦🇷 Excelentemente acompañado anoche después del partido. Con 3 idolos del básquet mundial!

🇺🇲In amazing company after last night’s game. With 3 legends of the game!

📸 🇧🇷 Oscar, 🇺🇲 Kobe & 🇬🇷 Giannakis! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/nz1byICNmr

— Manu Ginobili (@manuginobili) September 13, 2019