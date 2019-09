Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00), με στόχο την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο παιχνίδι με τους Θεσσαλούς, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, ξεκινάει την ομάδα του με τον Ζοσέ Σα κάτω από τα δοκάρια και τους Ομάρ, Μεριά, Σισέ και Κούτρη στην τετράδα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Γκιγιέρμε και Καμαρά, με τους Ραντζέλοβιτς και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Βαλμπουενά πίσω από τον Ελ Αραμπί, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Οι Ερυθρόλευκοι, λίγες ημέρες πριν τη μάχη με την Τότεναμ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, θέλουν πάρουν τη νίκη απέναντι στον Βόλο και να συνεχίσουν την απόλυτα νικηφόρα πορεία τους στη φετινή Σούπερ Λίγκα 1.

Σε ότι αφορά τον Βόλο, ο Χουάν Φεράντο παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-1-4-1. Συγκεκριμένα, στην αρχική 11άδα ξεκινούν οι: Γκαραβέλης – Λύρατζης, Διαμαντής, Δημόπουλος, Φεράρι – Τσοκάνης – Ζοάο, Μπαλογιάννης, Μουνίθ, Μυστακίδης – Γέντρισεκ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στο Βόλο ΝΠΣ! / The line-up for today’s match against Volos FC! 🔴⚪️ #Οlympiacos #Slgr #OLYVOL #LineUp pic.twitter.com/4zl1xkXT9Y

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2019